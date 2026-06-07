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सीएम योगी का तोहफा: यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिखाने पर रोडवेज बस किराए में 50 फीसदी छूट

यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 32,679 पदों के लिए 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. इनको बस किराए में 50% की छूट मिलेगी.

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यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज: 32 हजार से ज्यादा पदों के लिए परीक्षा देंगे 28 लाख अभ्यर्थी, गाइडलाइंस जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 11:05 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी (सिपाही) नागरिक पुलिस सीधी भर्ती-2025 की बहुप्रतीक्षित लिखित परीक्षा कल से प्रारंभ हो रही है. युवाओं के भविष्य से जुड़ी यह वृहद परीक्षा आठ, नौ और 10 जून को प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ आयोजित की जाएगी. इस ऐतिहासिक भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 रिक्त पदों को भरने के लिए रिकॉर्ड 28,86,797 अभ्यर्थियों ने अपना ऑनलाइन आवेदन किया है. परीक्षा के सफल, पारदर्शी व निष्पक्ष संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेशभर में कुल 1,183 अत्याधुनिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.

अभ्यर्थियों को बस किराए में मिलेगी भारी छूट: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महा-परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है. सरकार ने परीक्षार्थियों को परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में यात्रा करने पर सीधे किराए में 50 फ़ीसद की भारी छूट देने की आधिकारिक घोषणा की है. जिन अभ्यर्थियों के पास भर्ती परीक्षा का वैध प्रवेश पत्र होगा, वे बस परिचालक को उसे दिखाकर किराए में 50 फीसद की इस विशेष छूट का लाभ उठा सकेंगे. यह परीक्षा प्रतिदिन पूरी विधिक सुरक्षा के बीच दो मुख्य पालियों में आयोजित की जाएगी.

दो पालियों में परीक्षा, अतिरिक्त समय की व्यवस्था: नियमों के तहत प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक संचालित की जाएगी. उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने इस बार अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए निर्धारित समय के अतिरिक्त पांच मिनट का अतिरिक्त समय देने का भी निर्णय लिया है. तीन दिनों तक चलने वाले इस पूरे अभियान में कुल छह पालियों में परीक्षा प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा. डीजी भर्ती बोर्ड एसबी शिरडकर ने बताया कि भर्ती परीक्षा में पंजीकृत कुल अभ्यर्थियों की विशाल संख्या को देखते हुए प्रत्येक पाली में लगभग 4,81,416 अभ्यर्थी शामिल होंगे.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सीसीटीवी से निगरानी: इस महा-परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की ओर से प्रदेश भर में व्यापक तैयारियां की गई हैं. सभी चयनित परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले के मुकाबले काफी सुदृढ़ और अभेद्य किया गया है. केंद्रों पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक पहचान और प्रवेश प्रक्रिया के लिए विशेष विधिक प्रबंध किए गए हैं. परीक्षा की शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर आधुनिक तकनीक के जरिए कड़ी डिजिटल निगरानी रखी जाएगी.

संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती: सुरक्षा के लिहाज से सभी केंद्रों पर अनवरत सीसीटीवी निगरानी के साथ-साथ स्टेटिक मजिस्ट्रेट, नोडल पर्यवेक्षक और भारी पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है. प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए संवेदनशील और अति-संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा घेरा लागू किया गया है. परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी पुलिस द्वारा धारा 144 और विशेष पुलिस पेट्रोलिंग के इंतजाम किए गए हैं. सोमवार से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उमड़ने वाली परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे, RPF और GRP पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गए हैं.

गोरखपुर-लखनऊ के बीच चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें: परीक्षार्थियों के भारी आवागमन को सुगम बनाने के लिए गोरखपुर-लखनऊ रूट के बीच 10 जून तक दो विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो नियमित ट्रेनों में तत्काल अतिरिक्त कोच (डिब्बे) लगाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है. स्टेशनों पर परीक्षार्थियों की सहायता के लिए पुलिस हेल्प डेस्क और भीड़ से बचने के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर क्रियाशील कर दिए गए हैं. स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में जीआरपी की अतिरिक्त फोर्स के साथ-साथ पीएसी (PAC) के हथियारों से लैस जवान भी मुस्तैद रहेंगे.

विशेष ट्रेनों का टाइम टेबल जारी: परीक्षार्थियों की भारी सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन के बीच पहली परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन रविवार से ही शुरू कर दिया है, जो आगामी 10 जून तक लगातार पटरियों पर दौड़ेंगी. इसके तहत गाड़ी संख्या 05031 गोरखपुर-लखनऊ अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन गोरखपुर से शाम 19.00 बजे चलकर रात्रि 00.55 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी. वापसी दिशा में यही गाड़ी संख्या 05032 लखनऊ जंक्शन से शाम 18.15 बजे चलकर रात 23.55 बजे वापस गोरखपुर स्टेशन पहुंचेगी. जबकि दूसरी विशेष ट्रेन गाड़ी संख्या 05005/05006 गोरखपुर-लखनऊ-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष आठ से 10 जून तक प्रतिदिन चलाई जाएगी.

ट्रेनों में लगाए गए 10 सामान्य कोच: इस दूसरी ट्रेन के तहत ट्रेन नंबर 05005 गोरखपुर से दोपहर 13.30 बजे चलकर शाम 18.15 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी. वहीं वापसी यात्रा में ट्रेन नंबर 05006 लखनऊ जंक्शन से दोपहर 13.30 बजे खुलकर शाम 18.50 बजे वापस गोरखपुर पहुंचेगी. पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) महेश गुप्ता ने बताया कि इन दोनों विशेष ट्रेनों में यात्रियों की क्षमता बढ़ाने के लिए सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10-10 कोच लगाए गए हैं. चारबाग स्टेशन और लखनऊ जंक्शन के बीच के मुख्य सर्कुलेटिंग एरिया में जीआरपी की विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है.

हेल्प डेस्क से मिलेगा परीक्षा केंद्रों का रास्ता: जीआरपी थाना चारबाग के प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस हेल्प डेस्क के माध्यम से दूर-दराज से आने वाले परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचने के सुगम रास्तों की सटीक जानकारी दी जाएगी. यात्रा या आवागमन के दौरान कोई भी समस्या या आपातकालीन स्थिति आने पर परीक्षार्थी बेहिचक मौके पर तैनात जीआरपी कर्मियों की मदद ले सकते हैं. आरपीएफ थाना चारबाग के प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्लेटफॉर्मों पर कानून-व्यवस्था और कतार प्रणाली बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया जा रहा है. लखनऊ जंक्शन आरपीएफ थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों की भारी भीड़ के कारण नियमित यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए ट्रेनों के आवागमन के समय अतिरिक्त जवान मुस्तैद रहेंगे.

ऑटो और टेम्पो चालकों को सख्त हिदायत: स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी परीक्षार्थी को टिकट लेने के लिए लंबी लाइनों में परेशान न होना पड़े. किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर एंबुलेंस और चौबीसों घंटे डॉक्टरों की विशेष तैनाती की जा रही है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीआरपी के अतिरिक्त जवान और पीएसी की टुकड़ियां स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में लगातार गश्त कर रही हैं. परिवहन व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन ने टेम्पो और ऑटो यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर उन्हें सख्त हिदायत दी है कि वे किसी भी सूरत में मजबूर परीक्षार्थियों से निर्धारित दर से ज्यादा किराया कतई न वसूलें.

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