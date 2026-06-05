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लखनऊ में गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने दौड़ाकर मारी गोली

लखनऊः राजधानी लखनऊ के निगोहा थानाक्षेत्र में गुरूवार देर रात गैंगरेप के मुख्य आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्यवाही में आरोपी के पैर में गोली लगी. आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए हास्पिटल में भर्ती कराया है. वही आरोपी का दूसरा साथी अभी भी फरार चल रहा है जिसे पुलिस तलाश रही है.





क्या है पूरा मामला: निगोहा थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली पीड़िता ने निगोहा थाने में तहरीर देकर अवगत कराया था कि 31 मई को रात्रि के समय ड्यूटी से वापस आने के लिए तेलीबाग चौराहे से एक ऑटो में बैठी थी. मदापुर चौराहे तक अन्य सवारियां उतर जाने के बाद आटो चालक ने अपने एक साथी के साथ प्रार्थिनी को डराया. इसके बाद धमकाकर गौतमखेडा की ओर सुनसान स्थान पर ले गया. वहॉ आटो चालक व उसके साथी ने पीड़िता रेप किया था. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी थी.



300 से अधिक सीसीटीवी खंगाले: डीसीपी दक्षिणी अमित कुमार आनन्द के अनुसार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने लगभग 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज चेक किए. इसके साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की. तब जाकर आरोपी ऑटो चालक की पहचान उपदेश लोधी उर्फ गहना पुत्र राम मिलन ग्राम रंजीतखेडा थाना निगोहा लखनऊ के रूप में हुई थी. उसकी सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही थी.





गोली से आरोपी घायल: पुलिस को सूचना मिली कि मंगल तिराहा से ग्राम रमादाई खेडा जाने वाले मार्ग पर अभियुक्त है. इस पर पुलिस ने उसका घेराव किया. खुद को घिरता देख अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायररिंग की जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गयी. अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. उसे इलाज के लिए हास्पिटल में भर्ती कराया गया है.



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