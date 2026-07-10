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यूपी पुलिस का ACTION, हापुड़ और इटावा में हॉफ एनकाउंटर में दो बदमाश गिरफ्तार

हापुड़ और इटावा पुलिस को मिली सफलता, घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया.

up police action two criminals arrested in half encounters in hapur and etawah
हापुड़ और इटावा में हॉफ एनकाउंटर में दो बदमाश गिरफ्तार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 11:33 AM IST

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हापुड़/इटावा: यूपी पुलिस का एक्शन एक बार फिर देखने को मिला है. हापुड़ और इटावा में अलग-अलग हॉफ एनकाउंटर में पुलिस ने दो बदमाशों को दबोचा है. घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हापुड़ में हॉफ एनकाउंटर: हापुड़ पुलिस की बाइक सवार बदमाश भोले से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बाइक सवार भोले घायल हो गया. पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किया है. आरोपी ने दो नाबालिक किशोरियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है. गढ़ सीओ राहुल यादव ने बताया कि घायल बदमाश के पास से तमंचा कारतूस और बाइक बरामद की गई है.

इटावा में भी बदमाश गिरफ्तार: सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की बदमाश शिवम उर्फ शिवा (28) से मुठभेड़ हो गई. जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है. पूछताछ में आरोपी ने 3 जुलाई 2026 को थाना इकदिल क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की वारदात स्वीकारी है. उससे पूछताछ की जा रही है. अभियुक्त के पास से लूट से अर्जित 20 हजार रुपए बरामद किए गए हैं. उनके मुताबिक घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है.


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