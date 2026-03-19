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यूपी पुलिस का एक्शन: फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़, दो बदमाश घायल

फर्रुखाबाद/फिरोजाबाद: यूपी पुलिस का एक्शन एक बार फिर सामने आया है. फर्रुखाबाद में कायमगंज कुंडल लूट के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. वहीं, फिरोजाबाद में भी पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है.

फर्रुखाबाद पुलिस ने ऐसे गिरफ्तार किया: अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में पांच दिन पूर्व अलीगंज रोड पर महिला से कुंडल लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गुरुवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.आरोपी की पहचान कुलदीप निवासी पटियाली कासगंज के रूप में हुई है. पुलिस उसे लूटे गए कुंडलों की बरामदगी के लिए गांव विराहिमपुर ले गई थी. जहां उसने पहले से छिपाए गए तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे पकड़ लिया.





फिरोजाबाद में बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार: फिरोजाबाद पुलिस उपाधीक्षक अम्बरीश कुमार के अनुसार 18 मार्च को एक व्यक्ति ने थाना खैरगढ़ में बेटी से रेप की तहरीर दी थी. बताया था कि नाबालिग पुत्री परिजनों के साथ कस्बा हाथवंत में कंस मेला देखने गई थी. मेले में अधिक भीड़ होने के कारण वह अपने परिजनों से बिछड़ गई. इसी दौरान नगला कल्याण निवासी सत्यवीर पुत्र हरिशंकर उसे घर छोड़ने का बहाना बनाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया था. रास्ते में उसने डरा-धमकाकर बेटी से रेप किया था. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी.



पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सांखिनी चौराहा, हाथवंत रोड के पास छिपा हुआ है. घेराबंदी पर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. बचाव में पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. फिलहाल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.



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