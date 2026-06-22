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यूपी पुलिस का एक्शन, कानपुर और प्रयागराज में बदमाश गिरफ्तार, हॉफ एनकाउंटर में एक घायल

यूपी पुलिस ने अपराधियों पर फिर कसी नकेल, विधिक कार्रवाई कर जेल भेजे जा रहे आरोपी.

up police action miscreants arrested in kanpur and prayagraj
यूपी पुलिस का एक्शन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 10:24 AM IST

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कानपुर/प्रयागराज: यूपी पुलिस का एक्शन एक बार फिर सामने आया है. इस बार कानपुर और प्रयागराज में बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है. प्रयागराज में हॉफ एनकाउंटर में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.


कानपुर से दो आरोपी गिरफ्तार: कल्याणपुर के अंबेडकरपुरम के मामा तालाब के पास स्थित एक गली में बिना साइलेंसर तेज रफ्तार बाइक चलाने का विरोध करने पर दबंगों ने एक मोहल्ले में ताबड़तोड़ बमबाजी कर दी. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल के साथ फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल की तलाशी के दौरान साक्ष्य जुटाए और एक जिंदा देसी बम भी बरामद किया है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नामजद आरोपियों शिवा यादव निवासी मसवानपुर और पारस ठाकुर निवासी आवास विकास/अंबेडकरपुरम को दबोच लिया है, जबकि वारदात में शामिल फरार चल रहे तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी शिवा यादव मध्य प्रदेश के कुख्यात दिवंगत अपराधी दुर्लभ कश्यप से काफी ज्यादा प्रभावित है. वह उसी की तरह गले में लॉकेट पहनता है और उसी की तर्ज पर क्षेत्र में अपनी दहशत फैलाना चाहता था.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि पीड़ित राहुल यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते की जा रही है.

प्रयागराज में रेप का आरोपी हॉफ एनकाउंटर में घायल: प्रयागराज में पुलिस और एक दुष्कर्म आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. जवाबी फायरिंग में मुशर्रफ पैर में गोली लगने से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.यह जानकारी डीसीपी नगर जोन, मनीष कुमार शांडिल्य ने दी है. मुशर्रफ के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है. पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है. मुशर्रफ पर नाबालिग से रेप का आरोप है.

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