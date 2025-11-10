ETV Bharat / state

आगरा में अवैध खनन-ओवरलोडिंग पर पुलिस का ताबड़तोड़ 'अटैक', इतने वाहन धड़ाधड़ सीज

आगरा डीएम के निर्देश पर जिले में विशेष अभियान चला, पुलिस, आरटीओ और खनन व राजस्व विभाग की 10 संयुक्त टीमें लगीं.

up police action illegal mining overloading agra 101 vehicles seized
आगरा में अवैध खनन-ओवरलोडिंग पर पुलिस का बड़ा एक्शन. (agra police media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 9:17 AM IST

Updated : November 10, 2025 at 9:33 AM IST

आगरा: आगरा में पुलिस और प्रशासन का अवैध खनन, परिवहन, ओवरलोडिंग को लेकर अभियान जारी है. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसमें रविवार को राजस्व विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टॉस्क फोर्स ने 320 वाहनों की चेकिंग की. संयुक्त टीमों ने 101 वाहन सीज किए.


डीएम-कमिश्नर ने दिए थे आदेश: बता दें कि आगरा में अवैध खनन व ओवरलोड वाहनों पर नियंत्रण के लिए पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार और डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने समीक्षा बैठक की. पुलिस कमिश्नरेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में खनन और ओवर लोडिंग रोकने के लिए जिले में पुलिस, आरटीओ और खनन व राजस्व विभाग की 10 संयुक्त टीमें बनाईं. ये टीमें चेंकिंग कर रही हैं.


डीएम को मिला रास्ते में ट्रक, चेकिंग: बता दें कि आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी जब रविवार को रमाडा कट पहुंचे तो सामने से गिट्टी भरा ट्रक परिवहन करते मिला. इस पर डीएम आगरा ने पुलिस, परिवहन राजस्व, खनन विभाग की टीमों को सूचना दी. जिसके बाद सभी विभागों की संयुक्त टीम ने एडीए टोल पर वाहन रोक लिया. उसकी जांच की. बिना आईएसटीपी (इंटर स्टेट ट्रांजिट पास) के परिवहन कर रहे वाहन छलेसर पुलिस चौकी पर सीज करवाया.


जिले में जारी रहेगा संयुक्त टीमों का अभियान: आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि पुलिस, परिवहन राजस्व, खनन विभाग की संयुक्त टीमें जिले में सक्रिय हैं. जिन्होंने शनिवार रात और रविवार दोपहर तक अलग-अलग स्थानों पर 320 वाहनों की चेकिंग की. अनियमितता पाये जाने पर 26 वाहनों को विभिन्न थानों, चौकियों में अवरुद्ध कराया. जिनमें चार ओवरलोड ईंट ट्रैक्टर भी शामिल हैं. 21 वाहनों पर चालान की कार्रवाई की गई है. 54 वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट ना होने पर चालान की कार्रवाई की गई है. जिले में यह अभियान जारी रहेगा.


