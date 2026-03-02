ETV Bharat / state

यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार

हॉफ एनकाउंटर में घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया, बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा.

up police action encounters in firozabad pratapgarh sultanpur 3 criminals arrested.
यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 8:34 AM IST

फिरोजाबाद/प्रतापगढ़/सुल्तानपुर: यूपी पुलिस का फिर एक्शन देखने को मिला है. फिरोजाबाद, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में तीन बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है. घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है.

फिरोजाबाद में बदमाश के पैर में गोली लगी: एएसपी देहात अनुज चौधरी के अनुसार ऑटो चालक राजेश कुमार ने 1 मार्च को उनके ऑटो लूट का मामला दर्ज कराया था. 2 मार्च मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ऑटो लूटने वाले आरोपी की घेराबंदी कर ली. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया. चालक ने ऑटो कच्चे रास्ते पर मोड़कर भागने का प्रयास किया. ऑटो में सवार दूसरे व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में एचसीपी जितेन्द्र राजौरिया के हाथ को छूती हुई गोली निकल गई. वह घायल हो गए. जवाब में पुलिस ने गोली चलाई. एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया. घायल आरोपी की पहचान सोनवीर उर्फ सोनू के रूप में हुई है.दूसरे आरोपी की पहचान प्रशान्त उर्फ भोला पुत्र सतीश चन्द्र के रूप में हुई है.

सुलतानपुर में 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार: जनपद के बल्दीराय थाना क्षेत्र में पुलिस और 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक खोखा और एक कारतूस बरामद किया गया है. घायल बदमाश की पहचान आदर्श सिंह के रूप में हुई है. 20 नवंबर 2025 को जनपद अयोध्या की पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देने आई थी. उस दौरान उसने पुलिस पर हमला किया था.


प्रतापगढ़ में हत्यारोपी गिरफ्तार: प्रतापगढ़ पुलिस ने कुंडा कोतवाली क्षेत्र से इनामिया बदमाश सत्यम मिश्रा को गिरफ्तार किया है. अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी बृजनंदन राय के मुताबिक सत्यम कुंडा का रहने वाला है. उस पर एक लड़की का अपहरण कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज है. वहीं, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर ने बताया कि गौहत्या के अभियोग में वांछित 50,000 रुपये के ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो आमिर को गिरफ्तार किया गया है.

