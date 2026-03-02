ETV Bharat / state

यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, फिरोजाबाद, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार

यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन. ( etv bharat )

फिरोजाबाद/प्रतापगढ़/सुल्तानपुर: यूपी पुलिस का फिर एक्शन देखने को मिला है. फिरोजाबाद, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में तीन बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है. घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. फिरोजाबाद में बदमाश के पैर में गोली लगी: एएसपी देहात अनुज चौधरी के अनुसार ऑटो चालक राजेश कुमार ने 1 मार्च को उनके ऑटो लूट का मामला दर्ज कराया था. 2 मार्च मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ऑटो लूटने वाले आरोपी की घेराबंदी कर ली. पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया. चालक ने ऑटो कच्चे रास्ते पर मोड़कर भागने का प्रयास किया. ऑटो में सवार दूसरे व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में एचसीपी जितेन्द्र राजौरिया के हाथ को छूती हुई गोली निकल गई. वह घायल हो गए. जवाब में पुलिस ने गोली चलाई. एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने दो आरोपियों को दबोच लिया. घायल आरोपी की पहचान सोनवीर उर्फ सोनू के रूप में हुई है.दूसरे आरोपी की पहचान प्रशान्त उर्फ भोला पुत्र सतीश चन्द्र के रूप में हुई है.