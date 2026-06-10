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UP में रेप के आरोपियों पर पुलिस ACTION, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में हॉफ एनकाउंटर

फिरोजाबाद में मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया, शाहजहांपुर में भी आरोपी गिरफ्तार.

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यूपी में रेप के आरोपियों पर पुलिस ACTION, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में हॉफ एनकाउंटर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 11:55 AM IST

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फिरोजाबाद/शाहजहांपुर: य़ूपी में रेप के आरोपियों के खिलाफ एक बार फिर से पुलिस का एक्शन सामने आया है. इस बार फिरोजाबाद से रेप के आरोपी इमाम और शाहजहांपुर से एक रेप के आरोपी युवक को पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया.

फिरोजाबाद में इमाम गिरफ्तार: मामला रामगढ थाना क्षेत्र से जुड़ा है.आरोपी का नाम जाकिर हाफिज है जो कि इसी थाना क्षेत्र की एक मस्जिद का इमाम है.अपर पुलिस अधीक्षक रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 7 जून को एक महिला ने इमाम के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. महिला का आरोप था कि उसकी नाबालिग पुत्री मस्जिद में लगे वाटर कूलर से पानी भरने के लिए गयी थी.बच्ची को अकेला देखकर आरोपी जाकिर ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. वारदात अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था.

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी अदित्य लांग्हे के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया गया. 10 जून को मुखबिर के जरिये पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कहीं भागने की फिराक में है. इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की तो आरोपी ने फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है जिसे गिरफ्तार कर घायल अवस्था मे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

शाहजहांपुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार: शाहजहांपुर जिले के थाना खुटार क्षेत्र में मंगलवार को घर में बच्ची को अकेला देखकर पड़ोसी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के रोने की आवाज सुन कपड़े धो रही उसकी मां घर पहुंची तो आरोपी युवक धक्का देकर मौके से भाग गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देर रात आरोपी को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया है.

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि थाना खुटार क्षेत्र के गांव में बच्ची घर के अंदर अकेली थी. बच्ची की मां बाहर कपड़े धो रही थी. पड़ोसी गुड्डू ड्राइवर घर पहुंचा और बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मां भागी तो आरोपी धक्का देकर भाग गया. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त गुड्डू ग्राम धनसिंह पुर मोड़, मैलानी रोड के पास कहीं जाने की फिराक में है. सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त गुड्डू को पकड़ने का प्रयास किया गया. इस दौरान अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया. पुलिस ने आत्मरक्षा में जबाबी कार्यवाही करते हुए गुड्डू के दोनों पैरो में गोली मार दी. इससे वह घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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