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यूपी पुलिस का ACTION, मेरठ, गोंडा और चंदौली में पुलिस मुठभेड़ में 7 बदमाश गिरफ्तार

मेरठ/चंदौली/गोंडा: मेरठ और चंदौली में यूपी पुलिस का एक्शन एक बार फिर सामने आया है. पुलिस मुठभेड़ में 7 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं. पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गए थे. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, गोंडा में भी पुलिस ने एक चेन स्नेचर को पकड़ने में सफलता हासिल की है.

मेरठ में पकड़ गए गो तस्कर

​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी सरूरपुर पुलिस टीम के साथ हर्रा खिवाई मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जसड़ पांचली रोड के पास खड़ंजे पर 7-8 बदमाश ईख के खेत में गोवंश बांधकर गोकशी की तैयारी कर रहे हैं. ​सूचना पर पहुंची पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई.



दो बदमाश गोली लगने से घायल होकर गिर पड़े. घायल बदमाशों के नाम अकरम और ​शादाब उर्फ दानिश हैं. दोनों के पास से पुलिस अवैध असलहे, कारतूस समेत वाहन भी बरामद किए हैं. पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया है. ​क्षेत्राधिकारी सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है तथा फरार आरोपियों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है.



चंदौली में पशु तस्करों के खिलाफ अभियान

चंदौली में पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए गोवंश तस्करों और मवेशी चोरों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. एक ओर बलुआ थाना क्षेत्र में गोवंश तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी गई, इस दौरान तस्करों द्वारा गंगा पुल से छलांग लगाने से एक तस्कर की मौत हो गई. वहीं दूसरी ओर चकिया कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और मवेशी चोरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया. इस कार्रवाई में पुलिस ने एक पिकअप वाहन समेत कुल पांच मवेशी चोरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनसे पूछताछ की जा रही है.



इस बाबत एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर वाहन पर गोवंश की खेप लेकर जाने वाले हैं. इसी सूचना के आधार पर जांच के दौरान 2 तस्कर पुल से कूदकर भागने के प्रयास में घायल हुए थे. जिसमें एक की मौत हो गई. इसके अलावा चकिया पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अपराधियों के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.