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मेरठ से 25 हजार का इनामी बदमाश दबोचा, बदायूं और गाजीपुर में भी हॉफ एनकाउंटर

यूपी पुलिस की अपराध के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

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मेरठ से 25 हजार का इनामी बदमाश दबोचा. (etvv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 10:33 AM IST

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मेरठ: मेरठ पुलिस और स्वाट टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपये के इनामी बदमाश नीशू उर्फ निशांत को गिरफ्तार कर लिया है. लोहियानगर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस वांछित अपराधी को चन्दसारा रेलवे हाल्ट के पास से दबोचा गया

मामला 27 मई 2026 का है, जब खुब्बापुर माखनपुर (हाल निवासी ग्राम चन्दसारा, लोहियानगर) के रहने वाले हिमांशु ने थाने में तहरीर दी थी. आरोप था कि नीशू उर्फ निशांत, पुलकित, अरुणेश और मुकेश ने पुरानी रंजिश के चलते वादी के मामा रामनाथ पर लाठी-डंडों और लोहे की सरिया से जानलेवा हमला किया था. इस हमले में रामनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पुलिस ने इस तहरीर के आधार पर थाना लोहियानगर में मुकदमा दर्ज किया था. मामले में दो आरोपी पुलकित और अरुणेश पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं.

​घटना के बाद से ही मुख्य आरोपी नीशू उर्फ निशांत लगातार फरार चल रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बाहर था. मेरठ पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था. ​
​लोहिया नगर थाना प्रभारी सुमित तोमर ने बताया कि आरोपी नीशू उर्फ निशांत को चन्दसारा रेलवे हाल्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया. विधिक कार्रवाई की जा रही है.



बदायूं में बच्ची से रेप का आरोपी बुजुर्ग मुठभेड़ में गिरफ्तार
बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 4 बर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. बताया जाता है कि थाना क्षेत्र इलाके से 25 जून की रात करीब 8:00 बजे यह बच्ची लापता हो गई थी. गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बच्ची खेत में बरामद हुई थी. पुलिस ने मामले में आरोपी अबरार (58)को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. एसएसपी अंकिता शर्मा का कहना है कि आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.


गाजीपुर में गो तस्कर मुठभेड़ में गिरफ्तार: गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र में रविवार देर रात पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई. बिरनो थाना प्रभारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ जरगो से पलिया मार्ग पर रात्रि गश्त कर रहे थे. इसी दौरान पलिया स्थित हनुमान मंदिर के पास सामने से आती एक संदिग्ध पिकअप को रोककर जांच करने की कोशिश की गई. पुलिस को देखते ही वाहन सवार बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में सेराज खान निवासी नोनहरा के दाहिने पैर में गोली लग गई. उसे तुरंत उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनो भेजा गया, जबकि उसके दो साथियों को पुलिस ने मौके से दबोच लिया. दो आरोपियों के नाम संतोष राजभर निवासी करीमुद्दीनपुर और दिलमोहन राठौर निवासी गुलालसराय हैं. बिरनो पुलिस के मुताबिक आरोपी गो तस्कर हैं. उनके कब्जे से अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक पिकअप वाहन बरामद किया गया है. इसमें 4 गोवंश लदे हुए थे. इनके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है.

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