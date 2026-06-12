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राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में पीएमओ सख्त; नृपेंद्र मिश्र से मांगा रिपोर्ट

राम मंदिर में गमन मामले में बड़ी कार्रवाई की संभावना, 13 को पीएमओ का संदेश लेकर आएंगे नृपेंद्र मिश्र.

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राम मंदिर चंदा मामला, जांच के लिए आए आदेश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 5:41 PM IST

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अयोध्या: राम मंदिर में दान पात्र से करोड़ों रुपये के गबन के आरोपों का मामला पीएमओ तक पहुंच गया है. मामले से हो रही बदनामी पर सख्त रवैया अपनाते हुए पीएमओ ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से पूरी रिपोर्ट मांगी है. जिसको लेकर एक बार फिर नृपेंद्र मिश्र 13 जून को अयोध्या पहुंच रहे है. संभावना है कि ट्रस्ट और रुपये गणना में लगे निजी और सरकारी कर्मियों पर आरोप तय होने के साथ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है. राम मंदिर के चढ़ावे की धनराशि में हेराफेरी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हमला बोल कर यूपी की सियासत को गर्मा दिया है.

बता दें, आरोप प्रत्यारोप के बीच सोमवार को निर्धारित समय से पूर्व नृपेंद्र मिश्र अचानक अयोध्या पहुंचे थे. परिसर में गोपनीय तरीके से ट्रस्ट से जुड़े लोगों के साथ बैठक की और मीडिया से बातचीत किए बिना ही वापस चले गए थे. माना जा रहा है कि गबन के आरोप से नाराज पीएमओ कार्यालय ने उन्हें जांच करने के लिए अयोध्या भेजा था.

बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरे मामले की जांच कर, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाले जाने के बाद पूरी रिपोर्ट लेकर वापस गए थे. हालांकि 13 जून को उनका दौरा पूर्व में ही निर्धारित था, वह पहुंच भी रहे हैं. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वह पीएमओ कार्यालय से महत्वपूर्ण संदेश लेकर अयोध्या आ रहे हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कुछ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है.

ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन ने साधी चुप्पी: अखिलेश यादव के लगाए आरोपों को ट्रवीट करने के बाद रविवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पहली बार बयान जारी किया था. बयान में उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता है. इस कार्य में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं. ऑडिट कार्य कई दिन तक चलता है, वही कार्य आजकल हो रहा है. अभी तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आयी है.

इस बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर और बढ़ गया था. मंदिर के पूर्व लेखाकार महिपाल सिंह के एक बयान ने आरोपों को और गंभीर कर दिया था. इसके बाद 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन इन आरोपों पर ट्रस्ट की सफाई या कोई अन्य प्रंतिक्रिया नहीं आई है. वहीं, पुलिस द्वारा कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेने के भी आरोप लगे हैं लेकिन इसको लेकर भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

आरोप लगाने वाले भी करें आत्म मंथन: कमल नयन दास- राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास का बयान सामने आने के बाद संत महंत भी मुखर होने लगे हैं. महंत कमल नयन दास ने आरोप लगाया है कि आज स्थिति ऐसी है कि सब एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. कहा कि जो लोग राम मंदिर और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें भी अपने आचरण का आत्म मंथन करना चाहिए.

वहीं ट्रस्ट के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो कभी साइकिल पर चलते थे, वे आज बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और आलीशान भवनों में रह रहे हैं. आखिर यह सब कैसे हुआ, इसका जवाब भी समाज को मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारे लिए हमेशा राष्ट्र और राम जन्मभूमि सर्वोपरि रहे हैं. हमने राम जन्मभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित किया. राम जन्मभूमि से जुड़े किसी भी मामले में संदेह है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए.

वहीं, परमार्थ मंदिर के महंत वरुण दास ने कहा कि यह मंदिर हिंदू जन मानस की आस्था का केंद्र है. इसके निर्माण के लिए राम भक्तों बलिदान दिया है. मंदिर के बारे में जिस तरह से बातें सामने आ रही है. निश्चित रूप से जल्द ही निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए. जिससे भक्तों में किसी बात का संदेह न रह जाए.

अनियमितता के लिए जिम्मेदारों की जवाब देही : विनय कटियार- राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बजरंग दल के संस्थापक और पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने भी इस मामले पर कहा कि श्रीराम जन्मभूमि केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है. ऐसे में दानराशि से जुड़े किसी भी विवाद का पारदर्शी समाधान होना चाहिए. अगर किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को इस पूरे मामले की समीक्षा करनी चाहिए. जरूरत पड़े तो स्वतंत्र जांच भी करानी चाहिए, ताकि किसी तरह का संशय न रहे. जब मामला करोड़ों लोगों की श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा हो, तब पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होती है. जांच होगी तो सच सामने आएगा और लोगों का विश्वास और मजबूत होगा.

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