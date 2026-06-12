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राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में पीएमओ सख्त; नृपेंद्र मिश्र से मांगा रिपोर्ट

राम मंदिर चंदा मामला, जांच के लिए आए आदेश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: राम मंदिर में दान पात्र से करोड़ों रुपये के गबन के आरोपों का मामला पीएमओ तक पहुंच गया है. मामले से हो रही बदनामी पर सख्त रवैया अपनाते हुए पीएमओ ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से पूरी रिपोर्ट मांगी है. जिसको लेकर एक बार फिर नृपेंद्र मिश्र 13 जून को अयोध्या पहुंच रहे है. संभावना है कि ट्रस्ट और रुपये गणना में लगे निजी और सरकारी कर्मियों पर आरोप तय होने के साथ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है. राम मंदिर के चढ़ावे की धनराशि में हेराफेरी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हमला बोल कर यूपी की सियासत को गर्मा दिया है. बता दें, आरोप प्रत्यारोप के बीच सोमवार को निर्धारित समय से पूर्व नृपेंद्र मिश्र अचानक अयोध्या पहुंचे थे. परिसर में गोपनीय तरीके से ट्रस्ट से जुड़े लोगों के साथ बैठक की और मीडिया से बातचीत किए बिना ही वापस चले गए थे. माना जा रहा है कि गबन के आरोप से नाराज पीएमओ कार्यालय ने उन्हें जांच करने के लिए अयोध्या भेजा था. बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरे मामले की जांच कर, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाले जाने के बाद पूरी रिपोर्ट लेकर वापस गए थे. हालांकि 13 जून को उनका दौरा पूर्व में ही निर्धारित था, वह पहुंच भी रहे हैं. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वह पीएमओ कार्यालय से महत्वपूर्ण संदेश लेकर अयोध्या आ रहे हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कुछ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है. ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन ने साधी चुप्पी: अखिलेश यादव के लगाए आरोपों को ट्रवीट करने के बाद रविवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पहली बार बयान जारी किया था. बयान में उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता है. इस कार्य में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं. ऑडिट कार्य कई दिन तक चलता है, वही कार्य आजकल हो रहा है. अभी तक कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आयी है. इस बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर और बढ़ गया था. मंदिर के पूर्व लेखाकार महिपाल सिंह के एक बयान ने आरोपों को और गंभीर कर दिया था. इसके बाद 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन इन आरोपों पर ट्रस्ट की सफाई या कोई अन्य प्रंतिक्रिया नहीं आई है. वहीं, पुलिस द्वारा कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेने के भी आरोप लगे हैं लेकिन इसको लेकर भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.