यूपी में 2 दिन बाद कहर ढाएंगी बर्फीली हवाएं; 10 से अधिक जिलों में स्कूलों की छुट्टी, नए साल पर अलर्ट
नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 27 दिसंबर को पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ाएगी गलन, ट्रेनें-फ्लाइट्स लेट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 10:39 AM IST|
Updated : December 24, 2025 at 11:51 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड, गलन और कोहरे की चपेट में है. प्रदेश के 10 से अधिक जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गईं हैं और कई की टाइमिंग बदली गई है. सुबह व शाम के समय घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है. घना कोहरा बारिश की फुहार की तरह गिर रहा है. बता दें कि मंगलवार को दिन में कुछ इलाकों में हल्की धूप देखने को मिली. वहीं 12 से अधिक जिलों में सूर्यदेव के दर्शन न होने के कारण कोल्ड डे की स्थिति बनीं रही. भीषण ठंडक और कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. वहीं फर्रुखाबाद में डीएम ने आज 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश किए हैं.
आगामी दिनों में कपाएगी सर्दी: मौसम विज्ञान विभाग ने घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी भी जारी की है. विभाग के अनुसार 27 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो कि पहाड़ों को प्रभावित करेगा, जिससे बर्फबारी होने के बाद आने वाली ठंडी हवाएं यूपी के मैदानी इलाकों में प्रवेश करेंगी. 1 जनवरी को भीषण ठंडक तथा बर्फीली हवाएं चलने की संभावना है.
ट्रेन, विमान और बसें घंटों लेट: घने कोहरे के कारण यूपी में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. 11 से अधिक ट्रेनें अपने समय से घंटों देरी से चल रही हैं. इसके साथ-साथ सड़क मार्ग पर चलने वाले यात्री वाहन भी घने कोहरे के कारण लेट हो रहे हैं. लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को कई विमान अपने निर्धारित समय से घंटों विलंबित रहे.
इटावा में पड़ रही सबसे ज्यादा ठंड: मंगलवार को प्रदेश का इटावा सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिकतम तापमान झांसी जिले में 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
इन इलाकों में रहा कोल्ड डे: मंगलवार को कानपुर नगर, गोरखपुर, बलिया, शाहजहांपुर, बरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच जाड़े की चपेट में रहा.
इन क्षेत्र में पड़ सकता है भयंकर कोहरा: बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में घने कोहरे की संभावना है.
आज ऐसा रहेगा लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे. अधिकतम तापमान 21 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
लखनऊ के स्कूलों में छुट्टी: घने कोहरे और भीषण ठंडक को देखते हुए, लखनऊ डीएम ने नर्सरी, अपर नर्सरी तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. साथ ही साथ आगे के क्लासों के लिए समय बढ़ाया गया है. बता दें, बुधवार को सुबह भी लखनऊ में घना कोहरा छाया हुआ है. जिसके कारण न्यूनतम दृश्यता 100-200 मीटर तक पहुंच गई है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में अचानक उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. आने वाले दिनों में भी प्रदेश में घना कोहरा रहेगा. कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी. 27 दिसंबर को पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो कि आने वाले समय में अपना असर मैदानी इलाकों में दिखाएगा.
फर्रुखाबाद में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल: यूपी के फर्रुखाबाद में डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी ने 24 दिसंबर को स्कूल बंद करने के आदेश किए हैं. वहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान और चेतावनी तथा जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी से अनुमति मिलने के बाद सभी आंगनबाड़ी केंद्र, परिषदीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं समस्त प्रकार के मान्यता प्राप्त विद्यालय आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो नर्सरी से कक्षा 12 तक संचालित हैं. दिनांक 24 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है.
यह भी पढ़ें: यूपी ने ओढ़ी घने कोहरे की चादर; शहरों में बढ़ा पॉल्यूशन, मेरठ में सबसे ज्यादा गलन, तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस