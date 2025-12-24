ETV Bharat / state

यूपी में 2 दिन बाद कहर ढाएंगी बर्फीली हवाएं; 10 से अधिक जिलों में स्कूलों की छुट्टी, नए साल पर अलर्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश इन दिनों कड़ाके की ठंड, गलन और कोहरे की चपेट में है. प्रदेश के 10 से अधिक जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गईं हैं और कई की टाइमिंग बदली गई है. सुबह व शाम के समय घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है. घना कोहरा बारिश की फुहार की तरह गिर रहा है. बता दें कि मंगलवार को दिन में कुछ इलाकों में हल्की धूप देखने को मिली. वहीं 12 से अधिक जिलों में सूर्यदेव के दर्शन न होने के कारण कोल्ड डे की स्थिति बनीं रही. भीषण ठंडक और कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. वहीं फर्रुखाबाद में डीएम ने आज 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश किए हैं.



आगामी दिनों में कपाएगी सर्दी: मौसम विज्ञान विभाग ने घने कोहरे और कोल्ड डे की चेतावनी भी जारी की है. विभाग के अनुसार 27 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो कि पहाड़ों को प्रभावित करेगा, जिससे बर्फबारी होने के बाद आने वाली ठंडी हवाएं यूपी के मैदानी इलाकों में प्रवेश करेंगी. 1 जनवरी को भीषण ठंडक तथा बर्फीली हवाएं चलने की संभावना है.

ट्रेन, विमान और बसें घंटों लेट: घने कोहरे के कारण यूपी में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. 11 से अधिक ट्रेनें अपने समय से घंटों देरी से चल रही हैं. इसके साथ-साथ सड़क मार्ग पर चलने वाले यात्री वाहन भी घने कोहरे के कारण लेट हो रहे हैं. लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को कई विमान अपने निर्धारित समय से घंटों विलंबित रहे.

इटावा में पड़ रही सबसे ज्यादा ठंड: मंगलवार को प्रदेश का इटावा सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिकतम तापमान झांसी जिले में 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

इन इलाकों में रहा कोल्ड डे: मंगलवार को कानपुर नगर, गोरखपुर, बलिया, शाहजहांपुर, बरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच जाड़े की चपेट में रहा.

इन क्षेत्र में पड़ सकता है भयंकर कोहरा: बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में घने कोहरे की संभावना है.