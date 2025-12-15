ETV Bharat / state

वॉलीबाल में होगा यूपी के खिलाड़ियों का दबदबा, नेशनल फेडरेशन ने तैयार किया टैलेंट सर्च प्लान

वाराणसी : वॉलीबाल जैसे खेल को नई पहचान देने और यूपी से खिलाड़ियों को बाहर निकाल कर उनकी खोज करने के लिए वाॅलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया टैलेंट सर्च की प्लानिंग कर रहा है. प्लान के तहत 2026 में गांव-गांव पहुंच कर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजने के साथ हर जिले में लीग मैच करने की तैयारी है. इसके बाद खेलो इंडिया के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों मौका दिया जाएगा.

वाॅलीबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल रामानंद चौधरी ने बताया कि हमारा मकसद प्रतिभावान वॉलीबाल खिलाड़ियों को मौका देने का है. इसी के तहत जनवरी में खास ऐप लॉन्च करने की तैयारी है. ऐप के माध्यम से वॉलीबॉल से जुड़े खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. इसका मकसद खेल और खिलाड़ियों को पारदर्शी बनाने का प्लान है. इसके अलावा सरकार के साथ मिलकर डिजिलॉकर की सुविधा पर भी काम होगा. इससे खिलाड़ियों के सर्टिफिकेट डिजिलॉकर में सेव रहेगा. इससे नौकरियों आदि में फर्जीवाड़े नहीं हो सकेगा.