आगरा में भी चलेंगे पिंक ऑटो, यूपी का चौथा शहर होगा, महिलाओं के लिए क्यों हैं बेहद उपयोगी, जानिए

आगरा: आगरा की सड़कों पर जल्द ही पिंक ऑटो दौड़ते नजर आएंगे. महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति फेज-3 के तहत पिंक ऑटो रिक्शे चलाए जाएंगे. पहले फेज में 50 परमिट जारी किए जाएंगे. संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में बुधवार देर शाम आगरा मंडलायुक्त ने शहर की सड़कों पर पिंक ऑटो रिक्शा चलाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई. शहर में ये निर्णय महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालंबन के लिए लिया गया है. बता दें कि मिशन शक्ति के तहत अभी कानपुर, प्रयागराज और नोएडा में पिंक ऑटो संचालित हो रहे हैं. आगरा यूपी में पिंक ऑटो संचालित करने वाला चौथा शहर बनेगा.



कमिश्नर ने मंजूर किया प्रस्ताव: बता दें कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक बुधवार शाम मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई. इसमें संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने मिशन शक्ति फेज- 3 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालंबन के लिए पिंक ऑटो रिक्शा शहर में चलाने की बात कही. पिंक ऑटो रिक्शा के परमिट स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव रखा. इन पिंक ऑटो रिक्शा में जीपीएस और पैनिक बटन लगा होगा जो पुलिस थानों से लिंक होगा. महिला चालकों को जहां सेफ ड्राइविंग के लिए परिवहन विभाग की ओर से तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वहीं आगरा में आने वाले देशी- विदेशी पर्यटकों को गाइड करने को पर्यटन विभाग और होटल एसोसिएशन की ओर से सात दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा.

पहले चरण में जारी होंगे 50 परमिट: संभागीय परिवहन प्राधिकरण के प्रस्ताव मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह के हरी झंडी देने के बाद बैठक में मौजूद होटल एसोसिएशन के जुड़े लोगों ने कई सुझाव दिए. इस पर विचार करने के बाद मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रस्ताव को सैद्वांतिक सहमति प्रदान की. शहर में 100 पिंक ऑटो रिक्शा के परमिट जारी होंगे. पहले फेज में मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने 50 परमिट जारी करने के निर्देश दिए हैं. इन पिंक ऑटो रिक्शा के लिए कैंट रेलवे स्टेशन की पार्किंग में सुविधा दी जाएगी. इस बारे में सभी अन्य विभागों से समन्वय करके इसे पूरा किया जाएगा.

कमिश्नर ने दी प्रस्ताव को मंजूरी. (Divisional Transport Authority)

पिंक ऑटो का ये रूट और पार्किंग रहेगी: संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने अपने प्रस्ताव में यह भी बताया कि फॉरेन टूरिस्ट फेसिलिटेशन के तहत पिंक ऑटो को होटलों में फ्री पार्किंग की सुविधा दी जाएगी. आगरा के सभी ऐतिहासिक स्मारकों को जोड़ने वाले रूट पर भी पिंक ऑटो रिक्शा चलाए जाएंगे. बैठक में उप परिवहन आयुक्त विदिशा सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी ‌अरुण कुमार, अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, एआरटीओ आलोक अग्रवाल, एआरटीओ मैनपुरी शिवम यादव, क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज बीपी अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.





10 फीडर रूट पर चलेंगे सीएनजी वाहन: संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में मेट्रो स्टेशन के निकट तथा नगर सीमा के भीतर 10 फीडर रूट्स पर सीएनजी वाहन की सेवाएं शुरू करने के संबंध में प्रस्ताव रखा गया. अभी अधिकांश पैदल यात्रियों को मेट्रो स्टेशन से अपने गंतव्य तक पहुंचने में असुविधा का सामना करना पड़ता है. इसको लेकर सर्वेक्षण किया गया. इसमें 10 फीडर मार्गों की पहचान हुई. जहां शहर के नागरिकों को सीएनजी वाहनों से कनेक्टिविटी की सुविधा मिलनी चाहिए. मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बतााया कि मेट्रो सेवा के यात्रियों की सुविधा को देखकर सीएनजी के दस फीडर रूट संचालित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है.