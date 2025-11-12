पीलीभीत में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर बाघ का हमला, जंगल में मिला अधखाया शरीर
दोपहर से ही गायब था किसान, जिले में इससे पहले भी जंगली जानवरों के हमले की हो चुकी हैं घटनाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 12:38 PM IST
पीलीभीत: जिले में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. पूरनपुर थाना क्षेत्र के गांव नवदिया निवासी छोटेलाल को बाघ ने हमला कर मार डाला और शरीर के आधे हिस्से को खा गया. छोटेलाल किसान था और मंगलवार को गेहूं के खेत की रखवाली के लिए निकला था. इसके बाद दोपहर से ही गायब था. जिसके बाद से परिजन उनकी तलाश कर रहे थे.
घटना बुधवार सुबह गांव पताबोझी के पास की है. पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बराही रेंज की भुड्डा चौकी से लगभग 100 मीटर दूर जंगल में छोटेलाल का शव बरामद हुआ. शव मिलने के बाद से इलाके में भारी दहशत फैल गई. वहां काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंची. किसान का शव अधखाया था. अनुमान यही है कि बाघ ने छोटेलाल पर हमला किया और उसे घसीटकर जंगल में ले गया.
मौके पर जुटे ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में बाघ लगातार हमले कर रहा है और वन विभाग इस पर नियंत्रण नहीं लगा पा रहा है. किसान की मौत के बाद से इलाके के लोग अपने खेतों पर जाने से भी डर रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है. वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि वन्यजीव के हमले की जानकारी विभाग को मिली है. अभी बाघ की खोज-बीन की जा रही है.
बता दें कि पीलीभीत के साथ ही बहराइच में भी जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है. यहां बीते 9 सितंबर से शुरू हुए भेड़िए के हमले में अब तक 5 मासूमों व एक दंपत्ति की मौत हो चुकी है. तीन दर्जन से अधिक लोग इनके हमले में घायल हो चुके हैं. जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान चार भेड़ियों को गोली मारी जा चुकी है. इसके साथ ही तेंदुए की दहशत भी इलाके में लगातार बनी हुई है.
