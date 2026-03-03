ETV Bharat / state

होली पर यूपी का पारा हाई, झांसी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, जानिए आज का मौसम

उत्तर प्रदेश में इस बार मार्च की शुरुआत में ही तेज गर्मी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज जरा गर्म है. मार्च के शुरूआती हफ्ते में कहां ठंडक पड़ती थी लेकिन इस बार गर्मी ने फरवरी के लास्ट मंथ तक ही दस्तक दे दी. बता दें, पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई बना हुआ है. ज्यादातर जिलों में आसमान साफ है, तेज धूप खिल रही है, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है. दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. वहीं, ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 48 घंटे बाद तेज रफ्तार हवाओं का असर कम होगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. जिससे गर्मी में और अधिक इजाफा होगा.

ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

राजधानी लखनऊ में सोमवार को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चली. सुबह से ही आसमान साफ रहा, तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि समान से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.



