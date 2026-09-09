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UPSSSC PET 2026: यूपी पीईटी परीक्षा की तारीखें घोषित, जानिए कब होगा एग्जाम

एडमिट कार्ड जारी होने की सूचना आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अलग से दी जाएगी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 8:57 PM IST

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प्रयागराज : प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी PET-2026 की लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, परीक्षा का आयोजन 23, 24 और 25 अक्टूबर को प्रदेशभर में किया जाएगा.

आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना के अनुसार, परीक्षा तीन दिनों तक आयोजित की जाएगी. अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में कराई जाएगी, जिसमें पहली पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक होगी.

कब जारी होगा एडमिट कार्ड ?

आयोग ने कहा है कि एडमिट कार्ड जारी होने की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अलग से और समय रहते दी जाएगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

ग्रुप 'C' भर्तियों के लिए जरूरी है पीईटी

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप 'C' के पदों पर होने वाली सीधी भर्तियों के लिए पीईटी में शामिल होना और वैध स्कोर हासिल करना अनिवार्य होता है. परीक्षा की तारीखें सामने आने के बाद अब लाखों अभ्यर्थियों की तैयारियां तेज हो गई हैं.

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