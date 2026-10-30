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UP PET EXAM: 60 जिलों में परीक्षा आज; क्या ले जाएं-क्या नहीं, बस अड्डे पर क्या सुविधा, जानिए सबकुछ

आगरा के 49 केंद्रों पर होगी परीक्षा: आगरा के 49 केंद्रों पर 45552 परीक्षार्थी शुक्रवार दो पालियों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) देंगे. दोनों ही पाली में 22776 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे. ऐसे में शहर में भीड़ ज्यादा रहेगी. इसलिए, जरूरी होने पर ही घर से निकलें तो बेहतर रहेगा. जिसके चलते ही आगरा में आज स्कूल बंद हैं. यूपी रोडवेज के आगरा परिक्षेत्र ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है. जिसमें ही आगरा को 165 और मथुरा को 93 बसें आवंटित की हैं. जिला प्रशासन और पुलिस ने परीक्षार्थियों को परेशानी नहीं हो. इसके लिए परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित चीजें की सूची भी जारी की है. दो पाली में होगी परीक्षा: प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट (पीईटी) दो पाली में होना है. शुक्रवार सुबह 10 से 12 बजे तक पहली पाली और दोपहर तीन से पांच बजे तक दो पाली है. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के साथ भी एक परिजन भी आने का अनुमान है. जिससे शहर की सड़कों पर अभ्यर्थियों समेत 60 हजार लोग होंगे. त्योहार भी है. ऐसे में पहले से ही सड़कों पर भीड़ है. जिसके चलते ही ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान ने बताया कि परीक्षा को देखकर 49 सेक्टर और इतने ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं. प्रश्नपत्र कोषागार में डबल लॉक में कड़ी सुरक्षा में रखे हैं. सुबह सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्रों पर भिजवा दिए जाएंगे. आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि परीक्षा को देखकर अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं हेल्प डेस्क की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस, यातायात, परिवहन, विद्युत एवं स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.





परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित वस्तुएं



● मोबाइल फोन और स्मार्टफोन



● स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच और ब्लूटूथ डिवाइस



● ईयरफोन, हेडफोन और वायरलेस इयरबड्स



● कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अन्य संचार उपकरण



● किताबें, नोट्स, पर्चियां और लिखित अध्ययन सामग्री



● बैग, पर्स और बड़े सामान



● कैमरा, रिकॉर्डिंग डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण



● हथियार, नुकीली वस्तुएं या अन्य प्रतिबंधित सामान



● धातु की वस्तुएं, अतिरिक्त कागज, चार्ट, ग्राफ शीट और मानचित्र





केंद्र पर ये ले जा सकते



● प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) की छाया प्रति या मूल कापी.



● मूल फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड.



● दो हालिया पासपोर्ट साइज फोटो.



● नीला या काला बॉल पेन.



भ्रमणशील अधिकारी ये भी देखेंगे



● ठहरने व खाने के नाम पर मनमानी वसूली की तो कार्रवाई होगी.



● रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए तय से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेंगे.



● जरूरत पड़ने पर अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी.



● मिलावटी और बासी खाना परोसने वालों पर कार्रवाई होगी.



● ओवररेटिंग रोकने के लिए अधिकारी क्षेत्रों में भ्रमण कर व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे.





हर डिपो पर रोडवेज की हेल्प डेस्क होगी

यूपी रोडवेज के आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्मप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि आगरा के साथ मथुरा जिले के लिए विशेष बसें चलाई जा रही हैं. आगरा और मथुरा में 30 अक्तूबर और एक नवंबर को हर दिन दो-दो पालियों में परीक्षाएं होनी है. इसलिए, आगरा और मथुरा जिलों के लिए 258 बसें आवंटित हैं. जिसमें आगरा को 165 और मथुरा को 93 बसें आवंटित हुई हैं. आगरा में 197257 और मथुरा में 107345 अभ्यर्थियों के बस से आने-जाने के लिए इंतजाम किए हैं. जिसके लिए कहें तो हम अभ्यर्थियों में से 50 फीसदी की जिम्मेदारी आगरा रोडवेज और 50 फीसदी की आगरा-मथुरा समेत दूसरे संबंधित जिलों पर रहेगी. शुक्रवार को पीईटी परीक्षा को लेकर रोडवेज ने व्यापक इंतजाम किए हैं. हर डिपो पर नोडल अफसर और नोडल इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं. सभी डिपो पर हेल्प डेस्क भी बनाई हैं. जहां सुबह 6 से रात 10 बजे तक अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहेंगे. अभ्यर्थियों के आने-जाने, पेयजल, शौचालय, प्रतीक्षालय और बसों की उपलब्धता की जिम्मेदारी नोडल अफसरों की रहेगी. किसी भी परेशानी पर अभ्यर्थी हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं. पीईटी परीक्षा के मद्देनजर रोडवेज ने अधिकािरयों और कर्मचारियों के 30 अक्तूबर से 1 नवंबर तक अवकाश रद कर दिए हैं.



ये किए हैं इंतजाम



● बस स्टेशनों पर पूछताछ कक्ष, टी स्टाल, वाटर कूलर, खानपान के स्टाल 24 घंटे चालू रहेंगे.



● सभी स्टेशनों पर खानपान की कोई भी सामग्री अंकित दर से अधिक मूल्य पर नहीं बिकेगी.



● साफ-सफाई के साथ स्टेशन पर मूत्रालय, शौचालय की सफाई व्यवस्था निरंतर होती रहेगी.



● स्टेशनों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, बैठने और



प्रतीक्षा हाल में पंखे, रोशनी रहेगी.



● सभी स्टेशनों पर अभ्यर्थियों और बसों की जानकारी उदघोषणा यंत्रों से लगातार दी जाएगी.



● स्टेशनों पर आवश्यक रूप से हेल्प डेस्क 30 अक्तूबर से 2 नवंबर तक क्रियाशील रहेगी.



● अनुबंधित वाहन स्वामी एक अतिरिक्त ड्राइवर की व्यवस्था रखेंगे. अवकाश नहीं होगा.



● संबंधित जिलों में अंकित जिलों के लिए शटल सेवा के रूप में अधिकाधिक बसें रहेंगी.





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