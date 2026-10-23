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UP PET Exam 2026; अभ्यर्थियों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए क्या होगा शेड्यूल?

वाराणसी/कानपुर/लखनऊ : यूपी PET परीक्षा 25, 30 अक्टूबर के साथ 1 नवंबर को पूरी की जानी है, इसे लेकर हर स्तर पर तैयारी की जा रही है. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलवे प्रशासन ने स्पेशल गाड़ियों का संचालन करने का निर्णय लिया है.

पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से अलग-अलग रूट पर संचालित की जाने वाली गाड़ियों के लिस्ट जारी कर दी गई है. इन स्पेशल गाड़ियों में साधारण द्वितीय श्रेणी के 10 तथा एसएलआर के 02 कोच सहित कुल 12 कोच लगाए जाएंगे.

प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित सिंह के मुताबिक, परीक्षार्थियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए ट्रेनों का समय और रूट तय कर दिया गया है.

कानपुर सेंट्रल से मथुरा और बलिया के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें : प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से मथुरा और बलिया के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही झांसी, खजुराहो, प्रयागराज और लखनऊ जैसे रूटों पर अचानक भीड़ बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए रेलवे ने 10 अतिरिक्त रैक रिजर्व में खड़े कर दिए हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से तुरंत रवाना किया जाएगा.

वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 05154 प्रयागराज रामबाग–बलिया अनारक्षित परीक्षा विशेष प्रयागराज रामबाग से 18:30 बजे प्रस्थान कर ज्ञानपुर रोड से 19:42 बजे, बनारस से 21:03 बजे, वाराणसी जं से 21:20 बजे, वाराणसी सिटी से 21:35 बजे, औड़िहार से 22:22 बजे, गाजीपुर सिटी से 23:07 बजे तथा यूसुफपुर से 23:32 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 01:15 बजे बलिया पहुंचेगी.

उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 05153 बलिया–प्रयागराज रामबाग अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी बलिया से 19:30 बजे प्रस्थान कर यूसुफपुर से 20:04 बजे, गाजीपुर सिटी से 20:37 बजे, औड़िहार से 21:22 बजे, वाराणसी सिटी से 22:12 बजे, वाराणसी जं से 22:30 बजे, बनारस से 22:50 बजे तथा ज्ञानपुर रोड से 23:37 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 00:40 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी.

उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 05153 बलिया–प्रयागराज रामबाग अनारक्षित परीक्षा विशेष का संचालन 24, 29 एवं 31 अक्टूबर 2026 को और गाड़ी संख्या 05154 प्रयागराज रामबाग–बलिया अनारक्षित परीक्षा विशेष का संचालन 25 एवं 30 अक्टूबर तथा 01 नवंबर, 2026 को किया जाएगा.

वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 05152 गोरखपुर–आजमगढ़ अनारक्षित परीक्षा विशेष गोरखपुर से 18:30 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 19:30 बजे, भटनी से 19:55 बजे, बेल्थरा रोड से 20:45 बजे, इंदारा जंक्शन से 21:25 बजे तथा मऊ से 21:45 बजे प्रस्थान कर 23:00 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी.

इसके अलावा गाड़ी संख्या 05151 आजमगढ़–गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष आजमगढ़ से 19:00 बजे प्रस्थान कर मऊ से 20:05 बजे, इंदारा से 20:20 बजे, बेल्थरा रोड से 20:45 बजे, भटनी से 21:40 बजे तथा देवरिया सदर से 22:07 बजे प्रस्थान कर 23:55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.

उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 05151 आजमगढ़–गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी का संचालन 24, 29 एवं 31 अक्टूबर, 2026 को होगा. गाड़ी संख्या 05152 गोरखपुर–आजमगढ़ अनारक्षित परीक्षा विशेष का संचालन 25 एवं 30 अक्टूबर तथा 01 नवंबर, 2026 को किया जाएगा.

पूर्वोत्तर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि परीक्षा को देखते हुए गाड़ी संख्या 05151/05152 आजमगढ़–गोरखपुर–आजमगढ़ तथा गाड़ी संख्या 05153/05154 बलिया–प्रयागराज रामबाग–बलिया अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ियों का संचालन तीन फेरों में किया जाएगा.

यह ट्रेन 24, 29 और 31 अक्टूबर को कानपुर सेंट्रल से रात 8:00 बजे रवाना होगी और अगले दिन तड़के 3:10 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी.

बलिया-कानपुर सेंट्रल स्पेशल (05153)

यह ट्रेन 24, 29 और 31 अक्टूबर को बलिया से शाम 7:30 बजे चलेगी. औड़िहार, वाराणसी, प्रयागराज रामबाग और फतेहपुर होते हुए अगले दिन सुबह 6:00 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी.



कानपुर सेंट्रल-बलिया स्पेशल (05154)

यह ट्रेन 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को कानपुर सेंट्रल से दोपहर 12:55 बजे रवाना होकर उसी रूट से देर रात 1:15 बजे बलिया पहुंचेगी.





परीक्षा के दौरान स्टेशनों पर श्रद्धालुओं और परीक्षार्थियों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद कर दी गई है. जीआरपी प्रभारी ओएन सिंह और आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार ने बताया कि प्लेटफॉर्म और परिसर में भीड़ नियंत्रण के लिए तीन रस्सा टीमों के साथ 12-12 सदस्यों की क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जो हर स्थिति पर नजर रखेंगी.

पूर्वोत्तर रेलवे चलाएगा कई स्पेशल ट्रेनें : पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल प्रशासन ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 24 अक्टूबर से एक नवंबर तक विभिन्न तिथियों में गोरखपुर जंक्शन-लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर जंक्शन (दो फेरों में) और लखनऊ जंक्शन-बरेली जंक्शन-लखनऊ जंक्शन (तीन फेरों में) के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है. रेल प्रशासन के इस फैसले से परीक्षार्थियों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी.





पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर (कुल दो फेरों के लिए) ट्रेन संख्या 05007 गोरखपुर-लखनऊ अनारक्षित परीक्षा विशेष गोरखपुर से 20ः35 बजे चलकर आनन्द नगर से 21ः37, सिद्धार्थनगर से 22ः09, बढ़नी से 22ः42, तुलसीपुर से 23ः09, बलरामपुर से 23ः40 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन गोंडा से 01ः15, करनैलगंज से 01ः53, बुढ़वल से 02ः22, बाराबंकी से 03ः05, बादशाहनगर से 03ः48 बजे छूटकर 04ः45 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी.





25 अक्टूबर और एक नवंबर (कुल दो फेरों के लिए) वापसी में ट्रेन संख्या 05008 लखनऊ-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष लखनऊ जंक्शन से रात 20ः55 बजे चलकर बादशाहनगर से 21ः28, बाराबंकी से 22ः07, बुढ़वल से 22ः32, करनैलगंज से 23ः07, गोंडा से 23ः45 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन बलरामपुर से 00ः22, तुलसीपुर से 00ः50, बढ़नी से 01ः25, सिद्धार्थनगर से 02ः07, आनन्द नगर से 02ः40 बजे छूटकर 04ः00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.





24, 29 और 31 अक्टूबर को कुल तीन फेरों के लिए ट्रेन संख्या 05011 लखनऊ जंक्शन-बरेली जंक्शन अनारक्षित परीक्षा विशेष लखनऊ जंक्शन से रात्रि 23ः35 बजे प्रस्थान कर ऐशबाग से 23ः52 बजे, अगले दिन मोहिबुल्लापुर से 00ः07 बजे, सिधौली से 00ः45 बजे, सीतापुर से 01ः25 बजे, हरगांव से 01ः52 बजे, लखीमपुर से 02ः18 बजे, गोला गोकर्णनाथ से 02ः47 बजे, मैलानी से 03ः30 बजे, पूरनपुर से 04ः13 बजे, पीलीभीत से 05ः30 बजे, भोजीपुरा से 06ः22 बजे, इज्जतनगर से 07ः05 बजे और बरेली सिटी से 07ः30 बजे प्रस्थान कर सुबह 07ः45 बजे बरेली जंक्शन पहुंचेगी.





25 और 30 अक्टूबर व एक नवम्बर को कुल तीन फेरों के लिए वापसी में ट्रेन संख्या 05012 बरेली जंक्शन-लखनऊ जंक्शन अनारक्षित परीक्षा विशेष बरेली जंक्शन से 18ः00 बजे प्रस्थान कर बरेली सिटी से 18ः20 बजे, इज्जतनगर से 18ः35 बजे, भोजीपुरा से 19ः00 बजे, पीलीभीत से 20ः10 बजे, पूरनपुर से 21ः20 बजे, मैलानी से 22ः30 बजे, गोला गोकर्णनाथ से 22ः57 बजे, लखीमपुर से 23ः35 बजे, हरगांव से 23ः55 बजे रवाना होगी. अगले दिन सीतापुर से 00ः25 बजे, सिधौली से 00ः57 बजे, मोहिबुल्लापुर से 01ः47 बजे और ऐशबाग से 02ः42 बजे चलकर तीन बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी. उन्होंने बताया कि सभी स्पेशल ट्रेनों में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10, एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 12 कोच लगाए जाएंगे. ट्रेनों की लाइव स्थिति के लिए 139 पर संपर्क कर सकते हैं.



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