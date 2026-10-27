UP PET Exam 2026; प्रयागराज-मैनपुरी के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन, जानिए क्या होगा शेड्यूल?
15 कोचों वाली यह ट्रेन पूरी तरह अनारक्षित होगी. यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:16 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)-2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सहूलियत और संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने प्रयागराज और मैनपुरी के बीच अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. गाड़ी संख्या 01825/01826 प्रयागराज-मैनपुरी-प्रयागराज परीक्षा स्पेशल दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी. 15 कोचों वाली यह ट्रेन पूरी तरह अनारक्षित होगी, जिससे परीक्षार्थियों को तत्काल यात्रा का विकल्प मिल सकेगा.
रेलवे प्रशासन द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 01825 प्रयागराज जंक्शन से 29 और 31 अक्टूबर 2026 को शाम 16:15 बजे रवाना होगी और उसी रात 23:45 बजे मैनपुरी पहुंचेगी. वापसी दिशा में, गाड़ी संख्या 01826 मैनपुरी से 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को शाम 18:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन तड़के 04:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी. यह परीक्षा विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में सिराथू, फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, रूरा, फफूंद और इटावा स्टेशनों पर ठहरेगी.
स्टेशनों पर ठहराव का समय:
|गाड़ी सं. 01825 (प्रयागराज-मैनपुरी)
|स्टेशन
|गाड़ी सं. 01826 (मैनपुरी-प्रयागराज)
|प्रस्थान: 16:15 बजे
|प्रयागराज
|आगमन: 04:30 बजे
|17:00 / 17:02 बजे
|सिराथू
|01:50 / 01:52 बजे
|17:53 / 17:55 बजे
|फतेहपुर
|00:30 / 00:32 बजे
|19:05 / 19:10 बजे
|कानपुर सेंट्रल
|23:10 / 23:15 बजे
|19:58 / 20:00 बजे
|रूरा
|21:20 / 21:22 बजे
|20:30 / 20:32 बजे
|फफूंद
|20:35 / 20:37 बजे
|21:50 / 21:55 बजे
|इटावा
|19:40 / 19:45 बजे
|आगमन: 23:45 बजे
|मैनपुरी
|प्रस्थान: 18:15 बजे
उत्तर मध्य रेलवे ने परीक्षार्थियों और आम यात्रियों से इस विशेष ट्रेन सेवा का लाभ उठाने की अपील की है. यात्रा और समय-सारणी से जुड़ी अतिरिक्त व अद्यतन जानकारी के लिए यात्री रेलवे पूछताछ केंद्र या नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) की मदद ले सकते हैं.
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