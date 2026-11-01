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यूपी पीईटी परीक्षा 2026 कड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण संपन्न, 8817 अभ्यर्थी हुए शामिल

यूपी पीईटी परीक्षा 2026 ( Photo Credit: ETV Bharat )

भदोही/ एटा: जनपद में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2026 रविवार को कड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. परीक्षा के अंतिम दिन विंध्याचल मंडलायुक्त राजेश प्रकाश, डीआईजी पूनम, जिलाधिकारी शैलेष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने काशी नरेश विश्वविद्यालय ज्ञानपुर सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया.



अधिकारियों ने परीक्षा कक्षों में पहुंचकर परीक्षार्थियों की उपस्थिति, बैठने की व्यवस्था, परीक्षा संचालन और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली. इस दौरान केंद्र व्यवस्थापकों को शासन एवं आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए. डीएम ने कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, प्रकाश और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित रखने को भी कहा गया.



एसपी अभिनव त्यागी ने पुलिसकर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने, केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ रोकने और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए.



जनपद में परीक्षा के लिए कुल 13 केंद्र बनाए गए थे. दोनों पालियों में कुल 11,328 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. प्रथम पाली में 5664 में से 4441 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 1223 अनुपस्थित रहे. वहीं द्वितीय पाली में 5664 में से 4376 ने परीक्षा दी और 1288 अनुपस्थित रहे. इस प्रकार दोनों पालियों को मिलाकर 8817 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2511 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.