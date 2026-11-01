यूपी पीईटी परीक्षा 2026 कड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण संपन्न, 8817 अभ्यर्थी हुए शामिल
पीईटी परीक्षा से पहले मंडलायुक्त, डीआईजी, डीएम और एसपी ने काशी नरेश विश्वविद्यालय सहित विभिन्न केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जाएजा लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 8:29 PM IST
भदोही/ एटा: जनपद में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2026 रविवार को कड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. परीक्षा के अंतिम दिन विंध्याचल मंडलायुक्त राजेश प्रकाश, डीआईजी पूनम, जिलाधिकारी शैलेष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने काशी नरेश विश्वविद्यालय ज्ञानपुर सहित विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया.
अधिकारियों ने परीक्षा कक्षों में पहुंचकर परीक्षार्थियों की उपस्थिति, बैठने की व्यवस्था, परीक्षा संचालन और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली. इस दौरान केंद्र व्यवस्थापकों को शासन एवं आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए. डीएम ने कहा कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, प्रकाश और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित रखने को भी कहा गया.
एसपी अभिनव त्यागी ने पुलिसकर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने, केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ रोकने और यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए.
जनपद में परीक्षा के लिए कुल 13 केंद्र बनाए गए थे. दोनों पालियों में कुल 11,328 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. प्रथम पाली में 5664 में से 4441 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 1223 अनुपस्थित रहे. वहीं द्वितीय पाली में 5664 में से 4376 ने परीक्षा दी और 1288 अनुपस्थित रहे. इस प्रकार दोनों पालियों को मिलाकर 8817 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2511 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.
वहीं, एटा में पीईटी 2026 के अंतिम दिन की परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई. परीक्षा के प्रथम पाली में कुल 3552 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. इनमें से 2222 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1330 अनुपस्थित रहे. इस पाली में उपस्थिति 62.56 प्रतिशत दर्ज की गई. वहीं द्वितीय पाली में भी 3552 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 2212 उपस्थित रहे और 1340 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में उपस्थिति 62.27 प्रतिशत रही।
इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 7104 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4434 ने परीक्षा में प्रतिभाग किया, जबकि 2670 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। कुल उपस्थिति 62.42 प्रतिशत रही. इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 7104 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4434 ने परीक्षा में प्रतिभाग किया, जबकि 2670 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। कुल उपस्थिति 62.42 प्रतिशत रही।
ये भी पढ़ें: यूपी में PET परीक्षा के लिए एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, कई ट्रेनों का रूट बढ़ाने की योजना