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UP PET Exam 2026; प्रदेश में परीक्षा को लेकर सख्त बंदोबस्त, लखनऊ में 317 पुलिसकर्मी तैनात

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ/औरैया/प्रतापगढ़/औरैया : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET)-2026 को सकुशल संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. शहर में 45 परीक्षा केंद्रों पर कुल 1,14,912 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 317 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने शनिवार को प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी.



परीक्षा 25 और 30 अक्टूबर के साथ 1 नवंबर को आयोजित होगी. तीनों दिन परीक्षा दो पालियों में होगी. पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चलेगी. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक उपनिरीक्षक, दो मुख्य आरक्षी या आरक्षी और दो महिला आरक्षियों की तैनाती की व्यवस्था की गई है.

लखनऊ में पुलिस के अधिकारी. (Photo credit: ETV Bharat)





परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, स्मार्ट वॉच, आईटी गैजेट्स और अन्य प्रतिबंधित सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी. केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, फोटो कॉपी की दुकानें और पीसीओ बंद रहेंगे. परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी. सभी सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करेंगे. सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर रहेगी, ताकि किसी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना फैलने पर कार्रवाई की जा सके.





ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों की आवाजाही को देखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और परीक्षा केंद्रों के आस-पास यातायात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. संबंधित यातायात निरीक्षक परीक्षा से एक दिन पहले केंद्रों और आसपास के व्यस्त मार्गों का निरीक्षण कर जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करेंगे. थाना प्रभारी परीक्षा के दिन सुबह सात बजे से परीक्षा समाप्त होने तक अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेंगे.

आपात स्थिति से निपटने के लिए परीक्षा केंद्रों के नजदीक यूपी-112 की गाड़ियां तैनात रहेंगी. महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल, यूपी-112 और एंटी रोमियो स्क्वॉड भी सक्रिय रहेंगे. लखनऊ पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने, नियमों का पालन करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को परीक्षा शुरू होने से तीन घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने और अभ्यर्थियों व अभिभावकों से शालीन व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं. औरैया में परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET-2026 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. शनिवार को जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न चयनित परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अधिकारियों ने केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए. परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया (Photo credit: ETV Bharat)



प्रशासन के अनुसार, जिले में 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को PET परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने परीक्षा कक्षों में लगे सीसीटीवी कैमरों, वॉइस रिकॉर्डर और कंट्रोल रूम की व्यवस्था जांची. उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान सभी कैमरे और निगरानी उपकरण पूरी तरह क्रियाशील रहें. किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.



डीएम ने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए शुद्ध पेयजल, पर्याप्त रोशनी, बैठने की व्यवस्था और साफ-सुथरे शौचालय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया (Photo credit: ETV Bharat)



निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर ब्रह्मानन्द, नायब तहसीलदार रुचि मिश्रा, विद्यालयों के प्रधानाचार्य, केंद्र व्यवस्थापक और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. एसपी अभिषेक भारती ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल, महिला कांस्टेबल और फ्लाइंग स्क्वाड तैनात रहेंगे. परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा-144 लागू रहेगी और नकल माफियाओं तथा उपद्रवी तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं.

