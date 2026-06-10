ETV Bharat / state

यूपी: दिल्ली DPC बैठक में 30 PCS अफसरों के IAS बनने पर लगी मुहर, देखें प्रमोट होने वाले अधिकारियों की पूरी लिस्ट

विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की बैठक में उत्तर प्रदेश के 30 वरिष्ठ PCS अधिकारियों को IAS पद पर प्रमोट करने का फैसला लिया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
जल्द जारी होंगे आईएएस प्रमोशन के आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 9:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के 30 वरिष्ठ पीसीएस (PCS) अधिकारियों के आईएएस (IAS) पद पर प्रमोशन को अंतिम रूप दे दिया गया है. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, बहुत जल्द ही इन सभी भाग्यशाली अधिकारियों के आधिकारिक प्रमोशन आदेश केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी होने वाले हैं. यह प्रतिष्ठित प्रमोशन मुख्य रूप से साल 1997 से लेकर 2012 बैच तक के पीसीएस अधिकारियों को दिया जा रहा है, जिसमें अति वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ मध्य बैच के कई प्रमुख और चर्चित नाम शामिल हैं.

DPC बैठक में वरिष्ठ नामों पर लगी अंतिम मुहर: दिल्ली में संपन्न हुई इस डीपीसी बैठक में गहन विचार-विमर्श के बाद सभी नामों पर अंतिम मुहर लग गई है. इन अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ नाम 1997 बैच के पीसीएस हरीश चन्द्र का है, जो वर्तमान में कोलकाता में रेजिडेंट कमिश्नर फूड एंड सिविल सप्लाई के पद पर तैनात हैं. उनके बाद वरिष्ठता सूची में पीसीएस प्रभूनाथ शामिल हैं, जो वर्तमान समय में विशेष सचिव पीडब्ल्यूडी (PWD) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसी क्रम में पीसीएस अंजू कटियार भी शामिल हैं, जो वर्तमान में ओएसडी (OSD) बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पद पर कार्यरत हैं.

2004 से 2010 बैच के इन अफसरों की चमकी किस्मत: इसके अलावा, 2004 बैच के पीसीएस अमर पाल सिंह इस सूची में हैं, जो वर्तमान में एडिशनल कमिश्नर बांदा के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं. वहीं, 2008 बैच के पीसीएस आलोक वर्मा एडिशनल कमिश्नर वाराणसी के पद पर तैनात हैं और उनका नाम भी सूची में है. साल 2010 बैच से भी इस बार कई महत्वपूर्ण नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें पीसीएस डॉक्टर विश्राम (अपर आयुक्त मिर्जापुर) और पीसीएस अशोक कुमार कनौजिया (जॉइंट डायरेक्टर युवा कल्याण लखनऊ) प्रमुख हैं. इसी बैच से पीसीएस पुष्पराज सिंह (सचिव GDA गोरखपुर), पीसीएस संजय कुमार सिंह (एडीएम ई मुजफ्फरनगर), पीसीएस राज कुमार द्विवेदी (अपर आयुक्त मिर्जापुर), पीसीएस राकेश कुमार पटेल (अपर आयुक्त लखनऊ), पीसीएस सुशीला (अपर आयुक्त कानपुर) और पीसीएस आलोक कुमार (ADM FR गोंडा) भी आईएएस बनने जा रहे हैं.

2011 बैच के रिकॉर्ड अधिकारियों को मिला IAS कैडर: प्रमोशन की इस नई सूची में साल 2011 बैच के अधिकारियों की संख्या सबसे अधिक देखी जा रही है. इनमें पीसीएस वैभव मिश्रा (ADM FR कुशीनगर), पीसीएस विवेक श्रीवास्तव (सचिव LDA लखनऊ), पीसीएस योगानन्द पांडेय (ADM सिटी अयोध्या), पीसीएस प्रदीप कुमार यादव (ADM सहारनपुर), पीसीएस अमित कुमार (अपर आयुक्त मेरठ मंडल), पीसीएस पूनम निगम (डिप्टी सेक्रेट्री UP PCS प्रयागराज) और पीसीएस डॉक्टर नितिन मदान (ADM ई रामपुर) शामिल हैं. इनके साथ ही पीसीएस हर्ष देव पांडेय (परीक्षा नियंत्रक यूपीपीसीएस प्रयागराज), पीसीएस शैलेंद्र कुमार सिंह (OSD यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी), पीसीएस नरेंद्र बहादुर सिंह (ADM FR लखीमपुर खीरी), पीसीएस संतोष बहादुर सिंह (ADM ई सहारनपुर), पीसीएस पंकज वर्मा (सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण) और पीसीएस विजय कुमार सिंह (सेकेंड CRO देवरिया) भी प्रमोट होंगे.

प्रमोशन सूची में शामिल हुए कई जिलों के ADM: इसी 2011 बैच से पीसीएस अतुल कुमार (एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर मुरादाबाद), पीसीएस अमित सिंह (डिप्टी चीफ इलेक्शन ऑफीसर लखनऊ), पीसीएस प्रियंका सिंह (कमांडेंट डिफेंस ट्रेनिंग संस्थान), पीसीएस अमित कुमार (ADM ई कानपुर देहात), पीसीएस डॉ. सुनील कुमार वर्मा (एडिशनल कमिश्नर जीएसटी लखनऊ) और पीसीएस गरिमा स्वरूप (ओएसडी चुनाव आयोग लखनऊ) के नाम भी शामिल हैं. इस सूची को पूर्ण करते हुए पीसीएस संदीप कुमार (ADM FR हापुड़), पीसीएस राकेश कुमार सिंह (ADM FR लखनऊ) और पीसीएस डॉ. वैभव शर्मा (ADM ई गोरखपुर) भी इस बार आईएएस कैडर हासिल करने में सफल रहे हैं. वहीं साल 2012 बैच से पीसीएस विश्वभूषण मिश्रा का नाम भी इसमें शामिल किया गया है, जो वर्तमान में सीईओ विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पद पर कार्यरत हैं.

प्रशासकीय हलकों में बढ़ी हलचल, जल्द जारी होगी पोस्टिंग: राज्य सरकार की एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इस संबंध में बताया कि यह सामूहिक प्रमोशन उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा को भविष्य में और अधिक मजबूती प्रदान करेगा. प्रांतीय सेवा से आईएएस संवर्ग में आने के बाद ये सभी अनुभवी अधिकारी राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों और बड़े जिलों में अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालेंगे. इधर, उत्तर प्रदेश पीसीएस संघ के पदाधिकारियों ने सरकार के इस बड़े फैसले का पुरजोर स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि शेष लंबित पड़े मामलों पर भी शीघ्र सकारात्मक विचार किया जाएगा. प्रमोशन का अंतिम आदेश जारी होते ही इन सभी अधिकारियों की नई तैनाती और ट्रांसफर को लेकर राजधानी के प्रशासनिक गलियारों में गतिविधियां बेहद तेज हो जाएंगी.

यह भी पढ़ें- यूपी पर्यटन और रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के बीच MoU; वाराणसी में बनेगा बौद्ध मंदिर, 30 साल के लिये मिलेगी दो एकड़ जमीन

TAGGED:

DELHI DPC MEETING 2026
UTTAR PRADESH 30 PCS OFFICERS IAS
HARISH CHANDRA COMMISSIONER
UP BUREAUCRACY TRANSFER POSTING
UP PCS TO IAS PROMOTION LIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.