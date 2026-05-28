ETV Bharat / state

UP PCS Transfer: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 9 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

प्रतीक्षारत अविनाश गौतम और अभिषेक वर्मा को मिली पोस्टिंग, आजमगढ़ और फर्रुखाबाद के बने नए उपजिलाधिकारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने शुक्रवार को राज्य की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 वरिष्ठ PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. नियुक्ति विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी और मुख्य राजस्व अधिकारी स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है. इस नई तबादला सूची में दो पीसीएस अधिकारी ऐसे भी शामिल हैं जो लंबे समय से अपनी तैनाती के लिए प्रतीक्षारत चल रहे थे. जारी आदेश के मुताबिक, प्रयागराज में नगर मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात विनोद कुमार सिंह को प्रोन्नत करते हुए मिर्जापुर में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है. प्रयागराज को मिला नया सिटी मजिस्ट्रेट: विनोद कुमार सिंह की जगह अब मुरादाबाद में नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी का महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे विनय कुमार सिंह को प्रयागराज का नया नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ में प्रधान प्रबंधक के पद पर कार्यरत गुलशन को बलिया का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाकर भेजा गया है. इसके साथ ही बलिया में स्थानांतरणाधीन मुख्य राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार पाल को लखनऊ मुख्यालय में उप निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. भदोही में SDM के पद पर तैनात बरखा सिंह को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ में प्रधान प्रबंधक के पद पर स्थानांतरित किया गया है. विनय कुमार सिंह बने प्रयागराज के नए नगर मजिस्ट्रेट, विनोद कुमार सिंह को मिर्जापुर एडीएम (F&R) की कमान. (Photo Credit: ETV Bharat)