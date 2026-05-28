UP PCS Transfer: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 9 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट
नियुक्ति विभाग के आदेश में प्रयागराज के नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर के अपर नगर आयुक्त और कई जिलों के SDM के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 10:02 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने शुक्रवार को राज्य की ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 9 वरिष्ठ PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. नियुक्ति विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी और मुख्य राजस्व अधिकारी स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है. इस नई तबादला सूची में दो पीसीएस अधिकारी ऐसे भी शामिल हैं जो लंबे समय से अपनी तैनाती के लिए प्रतीक्षारत चल रहे थे. जारी आदेश के मुताबिक, प्रयागराज में नगर मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात विनोद कुमार सिंह को प्रोन्नत करते हुए मिर्जापुर में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है.
प्रयागराज को मिला नया सिटी मजिस्ट्रेट: विनोद कुमार सिंह की जगह अब मुरादाबाद में नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी का महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे विनय कुमार सिंह को प्रयागराज का नया नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ में प्रधान प्रबंधक के पद पर कार्यरत गुलशन को बलिया का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाकर भेजा गया है. इसके साथ ही बलिया में स्थानांतरणाधीन मुख्य राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार पाल को लखनऊ मुख्यालय में उप निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. भदोही में SDM के पद पर तैनात बरखा सिंह को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ में प्रधान प्रबंधक के पद पर स्थानांतरित किया गया है.
प्रतीक्षारत अफसरों को मिली तैनाती: शासन स्तर पर काफी समय से प्रतीक्षारत चल रहे दो तेजतर्रार पीसीएस अधिकारियों को भी आखिरकार नई और महत्वपूर्ण तैनाती मिल गई है. इसके तहत अविनाश कुमार गौतम को आजमगढ़ जिले में और अभिषेक वर्मा को फर्रुखाबाद में उपजिलाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है. इसके अलावा कानपुर नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत अमृता सिंह को अमेठी में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बनाकर भेजा गया है. वाराणसी नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के रूप में सेवाएं दे रहे अनूप कुमार को अब कानपुर नगर निगम में इसी समान पद पर स्थानांतरित किया गया है.
नियमित प्रक्रिया का हिस्सा: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने इस बड़े फेरबदल की जानकारी देते हुए बताया कि यह तबादला सूची शासन की एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है. प्रदेश के कई जिलों में लंबे समय से खाली पड़े महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों को भरने तथा प्रशासनिक कार्यों में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी करने के साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती पद का कार्यभार ग्रहण करने के सख्त निर्देश दिए हैं.
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