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आ गया UP PCS का Mains Result,यहां देखिए अपना रिज़ल्ट, 2297 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू का बुलावा

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया गय है. इस परीक्षा में शामिल हुए 10,284 उम्मीदवारों में से 2,297 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर इंटरव्यू राउंड में अपनी जगह बनाई है. सफल अभ्यर्थी अपना रोल नंबर आयोग के आधिकारिक पोर्टल uppsc.up.nic.in पर जाकर देख सकते हैं.









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