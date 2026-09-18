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आ गया UP PCS का Mains Result,यहां देखिए अपना रिज़ल्ट, 2297 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू का बुलावा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से जारी किया गया परिणाम.

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यूपी PCS Mains Result घोषित. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 8:40 AM IST

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Updated : September 18, 2026 at 10:44 AM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया गय है. इस परीक्षा में शामिल हुए 10,284 उम्मीदवारों में से 2,297 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर इंटरव्यू राउंड में अपनी जगह बनाई है. सफल अभ्यर्थी अपना रोल नंबर आयोग के आधिकारिक पोर्टल uppsc.up.nic.in पर जाकर देख सकते हैं.




भर्ती से जुड़े खास बातें

  • कुल 28 अलग-अलग श्रेणियों के तहत 814 पदों पर चयन होना है.
  • इनमें से 812 पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा इसके लिए 2,297 अभ्यर्थियों को चुना गया है.
  • शेष 2 पद ऐसे हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होगा; इनका अंतिम परिणाम सीधे फाइनल मेरिट के साथ घोषित किया जाएगा.
  • मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 मार्च से 1 अप्रैल 2026 के बीच लखनऊ और प्रयागराज के केंद्रों पर हुआ था.

    अगला चरण और जरूरी नियम
    आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी के मुताबिक साक्षात्कार की तारीखें, जरूरी दिशा-निर्देश और पदों की प्राथमिकता (Preference) भरने की सूचना जल्द ही अलग से पोर्टल पर साझा की जाएगी.
    अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट-ऑफ अंक अभी जारी नहीं किए गए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम चयन परिणाम आने के बाद ही मार्क्स और कट-ऑफ सार्वजनिक होंगे, इसलिए अभ्यर्थी इस संबंध में RTI न लगाएं.


    कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं (जैसे अर्पित शिवम मिश्रा बनाम यूपी राज्य व अन्य, और राज्य से बाहर की महिला अभ्यर्थियों से जुड़ी विशेष अपील) के अंतिम फैसले के अधीन रखे गए हैं.


    अभ्यर्थी कैसे देखें रिजल्ट: आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in/ पर जाएं. होमपेज पर दिए गए इंटरव्यू लिस्ट वाले लिंक पर क्लिक करें. सामने आई पीडीएफ सूची में अपना रोल नंबर सर्च करें.
Last Updated : September 18, 2026 at 10:44 AM IST

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