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UP PCS 2024: प्रतापगढ़ के ये 2 होनहार युवा बने नायब तहसीलदार, घर और गांव में जश्न शुरू

प्रतापगढ़: जनपद के दो होनहार युवाओं ने UPPCS 2024 परीक्षा में सफलता हासिल की है. इन युवाओं ने सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया है.





ऋषभ ने 53वीं रैंक हासिल की: सड़वा चंडिका विकास खंड अंतर्गत बाझन गांव के होनहार युवक ऋषभ सिंह ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) परीक्षा में 53वीं रैंक प्राप्त कर नायब तहसीलदार पद हासिल किया है. ऋषभ सिंह, केएनआईटी में प्रोफेसर राकेश सिंह के छोटे पुत्र हैं. उनकी सफलता की खबर मिलते ही गांव में जश्न का माहौल बन गया.



बाबा गोविंद सिंह ने ऋषभ को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. वहीं छोटे बाबा और रूमा नर्सिंग होम के संचालक डॉ. राजेंद्र सिंह ने भी उनकी सफलता पर अपार खुशी व्यक्त की. डॉ. मनीष सिंह, ग्राम प्रधान भीम सिंह, राजीव सिंह ‘राज’, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत सिंह सोम सहित अनेक लोगों ने बधाई दी.

सिविल इंजीनियर ऋषभ सिंह ने लखनऊ में रहकर UPPCS की तैयारी की. बचपन से ही मेधावी रहे ऋषभ वर्तमान में UPPCS 2025 की मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं. ऋषभ की इस सफलता से उत्साहित परिजनों ने मां चंडिका देवी के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया.





उत्कर्ष ने भी हासिल की सफलता: जनपद के सण्डवा चंद्रिका विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रायचन्द्रपुर के निवासी उत्कर्ष प्रताप सिंह (पुत्र अरुण प्रताप सिंह) का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) में नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है. इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में हर्ष और गर्व का माहौल है. उत्कर्ष की सफलता की खबर मिलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया.



इस अवसर पर इंजीनियर जगत बहादुर सिंह ‘जेबी सिंह’, पिता अरुण प्रताप सिंह ने उत्कर्ष को सफलता के लिए बधाई दी. इस दौरान ग्राम प्रधान धर्मेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ दीपक सिंह, सुरेश बहादुर सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे.





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