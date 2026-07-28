ETV Bharat / state

पश्चिमी यूपी के 13 जिलों के लिए बड़ी राहत, छुट्टी के दिन भी खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र; आवेदकों को मिलेगा जल्द अपॉइंटमेंट

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद ने 1 अगस्त 2026 (शनिवार) को साहिबाबाद स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को विशेष अभियान के तहत खोलने का फैसला किया है.

Passport Office
छुट्टी के दिन भी खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 28, 2026 at 12:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गाजियाबाद: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. पासपोर्ट बनवाने में हो रही देरी को कम करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद ने 1 अगस्त 2026 (शनिवार) को साहिबाबाद स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को विशेष अभियान के तहत खोलने का फैसला किया है. इस दिन तत्काल श्रेणी के 650 पासपोर्ट आवेदन और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) के 100 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिससे हजारों आवेदकों को जल्द अपॉइंटमेंट मिलने में मदद मिलेगी.

पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद ने विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है. सामान्य दिनों में शनिवार को साहिबाबाद स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद रहता है, लेकिन आगामी शनिवार, 1 अगस्त 2026 को पासपोर्ट सेवा केंद्र साहिबाबाद को खोला जाएगा और विशेष व्यवस्था की जाएगी. तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

इस पहल का उद्देश्य लंबी प्रतीक्षा सूची को कम करना और आवेदकों को जल्द अपॉइंटमेंट उपलब्ध कराना है. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) के मुताबिक, विशेष अभियान विदेश मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है. जिसके तहत तत्काल श्रेणी के 650 पासपोर्ट आवेदन और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के 100 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

अतिरिक्त स्लॉट उपलब्ध कराने का निर्णय

पासपोर्ट सेवाओं की लगातार मांग बढ़ रही है जिसको देखते हुए अतिरिक्त स्लॉट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े. पासपोर्ट कार्यालय द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वह समय रहते आधिकारिक पोर्टल पर जाकर स्लॉट बुक करें और आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करें, साथ ही तत्काल श्रेणी में आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता की जांच अवश्य कर लें, ताकि आवेदन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. यह विशेष अभियान केवल गाजियाबाद ही नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 13 जिलों की आवेदकों के लिए फायदेमंद साबित होगा.

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के पासपोर्ट जारी की जाते हैं. ऐसे में इन सभी जिलों के आवेदकों के लिए इस विशेष व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा. अधिकारियों का मानना है कि

अतिरिक्त स्टॉल उपलब्ध होने से अपॉइंटमेंट के लिए लंबा इंतजार काम होगा और जरूरतमंद लोगों को समय बाद तरीके से पासपोर्ट और पीसीसी सेवाएं मिल सकेंगे विशेष अभियान के तहत बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों के निस्तारण में भी मदद मिलने की संभावना है.

इसे भी पढ़ें

TAGGED:

WEST UP NEWS
PASSPORT OFFICE NEWS
यूपी पासपोर्ट सेवा केंद्र
SPECIAL SLOTS FOR TATKAAL
PASSPORT OFFICE TO OPEN ON HOLIDAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.