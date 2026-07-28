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पश्चिमी यूपी के 13 जिलों के लिए बड़ी राहत, छुट्टी के दिन भी खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र; आवेदकों को मिलेगा जल्द अपॉइंटमेंट

गाजियाबाद: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. पासपोर्ट बनवाने में हो रही देरी को कम करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद ने 1 अगस्त 2026 (शनिवार) को साहिबाबाद स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को विशेष अभियान के तहत खोलने का फैसला किया है. इस दिन तत्काल श्रेणी के 650 पासपोर्ट आवेदन और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) के 100 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिससे हजारों आवेदकों को जल्द अपॉइंटमेंट मिलने में मदद मिलेगी.

पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद ने विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है. सामान्य दिनों में शनिवार को साहिबाबाद स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद रहता है, लेकिन आगामी शनिवार, 1 अगस्त 2026 को पासपोर्ट सेवा केंद्र साहिबाबाद को खोला जाएगा और विशेष व्यवस्था की जाएगी. तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

इस पहल का उद्देश्य लंबी प्रतीक्षा सूची को कम करना और आवेदकों को जल्द अपॉइंटमेंट उपलब्ध कराना है. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) के मुताबिक, विशेष अभियान विदेश मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है. जिसके तहत तत्काल श्रेणी के 650 पासपोर्ट आवेदन और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के 100 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

अतिरिक्त स्लॉट उपलब्ध कराने का निर्णय