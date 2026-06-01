यूपी परिवहन निगम में खटाखट Transfer, योगी सरकार का नया आदेश, विमल राजन लखनऊ के RM
मुख्यालय वापस हुए अमरनाथ सहाय, अंबरीन अख्तर को मुरादाबाद तो गौरव वर्मा को हरदोई आरएम की कमान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 8:34 AM IST
लखनऊ: अयोध्या में तैनात क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन को अब लखनऊ का नया क्षेत्रीय प्रबंधक बना दिया गया है. अभी तक लखनऊ में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर तैनात रहे प्रधान प्रबंधक व परिवहन निगम के प्रवक्ता अमरनाथ सहाय को वापस मुख्यालय भेज दिया गया है. इसके साथ ही मुख्यालय पर तैनात अंबरीन अख्तर को मुरादाबाद का नया क्षेत्र प्रबंधक बनाया गया है. मुख्यालय पर तैनात एआरएम गौरव वर्मा को हरदोई का प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रविवार देर रात बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए.
ये भी बदलाव किए गए: बरेली में तैनात क्षेत्र प्रबंधक दीपक चौधरी को मेरठ का क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. मेरठ के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप कुमार नायक को परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ से अटैच कर दिया गया है. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्राविधिक/प्रभारी सेवा प्रबंधक मोहम्मद अजीम को बरेली में क्षेत्रीय प्रबंधक का भी कार्यभार दे दिया गया है. गोंडा डिपो में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कपिल देव को इटावा का प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. मुख्यालय पर तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संचालन उमेश चंद सिंह आर्य को झांसी का क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. गोरखपुर क्षेत्र में तैनात सहायक विधि अधिकारी राम अवध यादव को लखनऊ क्षेत्र का सहायक विधि अधिकारी तैनात किया गया है.
इन पदों में भी बदलाव: लखनऊ में तैनात सहायक प्रबंधक विधि महेंद्र प्रताप सिंह को सहायक प्रबंधक विधि गोरखपुर क्षेत्र के पद पर तैनात किया गया है. बरेली क्षेत्र के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार श्रीवास्तव को आगरा क्षेत्र के फाउंड्री नगर डिपो का सहायक क्षेत्र प्रबंधक बनाया गया है. सीनियर फोरमैन ग्रेड वन वाराणसी क्षेत्र में तैनात नंदलाल को सोनभद्र डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. यातायात अधीक्षक शिवपूजन को बेवर डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. गोरखपुर क्षेत्र में तैनात यातायात अधीक्षक सूबेदार सिंह को चंदौली डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है.
यातायात अधीक्षक व प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजवती को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रामपुर डिपो का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार भी सौंपा गया है. यातायात अधीक्षक/प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अतरौली डिपो राजीव कुमार को हाथरस डिपो का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. यातायात अधीक्षक सारिका शर्मा को बुद्ध विहार डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. यातायात अधीक्षक सीमा शिवहरे को ईदगाह डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किया गया है. यातायात अधीक्षक स्नेह लता को जौनपुर डिपो का सहायक क्षेत्रीय कप्रबंधक बनाया गया है. यातायात अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार चौबे को अयोध्या डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. यातायात अधीक्षक/प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक दिनेश कुमार यादव को कन्नौज डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है.
यातायात अधीक्षक देशराज को बांदा डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. यातायात अधीक्षक रामदास को प्रयागराज क्षेत्र के लीडर रोड डिपो का एआरएम बनाया गया है. यातायात अधीक्षक आदित्य प्रकाश को रायबरेली डिपो का प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार श्रीवास्तव को बाराबंकी डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक तैनात किया गया है. यातायात अधीक्षक आयुष भटनागर को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गोंडा डिपो बनाया गया है.
सोनभद्र डिपो में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक विश्राम को गोरखपुर डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील दत्त को चंदौली डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से हटाकर लखनऊ के कार सेक्शन कका सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. यातायात अधीक्षक कल्पना श्रीवास्तव को बस्ती डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है.
कानपुर क्षेत्र में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कपिल देव को विकास नगर डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. कुंवर हरिओम श्रीवास्तव को बलिया डिपो का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. समीना अंजुम को ग्रेटर नोएडा डिपो में प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बना दिया गया है. अभिनव सोनकर को फजलगंज डिपो में प्रभारी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है.
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