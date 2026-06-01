ETV Bharat / state

यूपी परिवहन निगम में खटाखट Transfer, योगी सरकार का नया आदेश, विमल राजन लखनऊ के RM

लखनऊ: अयोध्या में तैनात क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन को अब लखनऊ का नया क्षेत्रीय प्रबंधक बना दिया गया है. अभी तक लखनऊ में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर तैनात रहे प्रधान प्रबंधक व परिवहन निगम के प्रवक्ता अमरनाथ सहाय को वापस मुख्यालय भेज दिया गया है. इसके साथ ही मुख्यालय पर तैनात अंबरीन अख्तर को मुरादाबाद का नया क्षेत्र प्रबंधक बनाया गया है. मुख्यालय पर तैनात एआरएम गौरव वर्मा को हरदोई का प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रविवार देर रात बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए.





ये भी बदलाव किए गए: बरेली में तैनात क्षेत्र प्रबंधक दीपक चौधरी को मेरठ का क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. मेरठ के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप कुमार नायक को परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ से अटैच कर दिया गया है. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्राविधिक/प्रभारी सेवा प्रबंधक मोहम्मद अजीम को बरेली में क्षेत्रीय प्रबंधक का भी कार्यभार दे दिया गया है. गोंडा डिपो में तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कपिल देव को इटावा का प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. मुख्यालय पर तैनात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संचालन उमेश चंद सिंह आर्य को झांसी का क्षेत्रीय प्रबंधक बनाया गया है. गोरखपुर क्षेत्र में तैनात सहायक विधि अधिकारी राम अवध यादव को लखनऊ क्षेत्र का सहायक विधि अधिकारी तैनात किया गया है.



