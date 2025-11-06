ETV Bharat / state

देव दीपावली; प्रयागराज में संगम पर लाखों दीपों का संगम, कानपुर में भी धूमधाम से मनाया गया पर्व

यूपी में धूम-धाम से मनाई गई देव दीपावली ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज/कानपुर: कार्तिक पूर्णिमा पर संगम नगरी प्रयागराज और औद्योगिक नगरी कानपुर में देव दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई. दोनों शहरों में लाखों दीपों से घाट जगमगा उठे. रंगोली, लाइट और पटाखों से गलियां, मोहल्ले गूंजायमान रहे. संगम की देव दीपावली. (Video Credit; ETV Bharat) संगम में देव दीपावली पर गंगा किनारे भव्य आरती: पतित पावनी गंगा, श्यामल यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवन तट संगम पर जिला प्रशासन की ओर से भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया. संगम नोज सहित बलुआ घाट, वीआईपी घाट, दशा सुमेर घाट, अरैल घाट पर परमार्थ निकेतन की ओर से और छतनाग घाट पर भी लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए गए. संगम का दृश्य देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ, मानों छोटा माघ मेले का आयोजन है. मंत्रोच्चारण के बीच सबसे पहले मां गंगा की पूजन और भव्य आरती की गई, इसके बाद दीप जलाये गए.