देव दीपावली; प्रयागराज में संगम पर लाखों दीपों का संगम, कानपुर में भी धूमधाम से मनाया गया पर्व

लाखों दीपों से नहाए संगम, अरैल सहित अन्य घाट, कानपुर भी दीपों की आभा से जगमग.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी में धूम-धाम से मनाई गई देव दीपावली (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 12:11 PM IST

प्रयागराज/कानपुर: कार्तिक पूर्णिमा पर संगम नगरी प्रयागराज और औद्योगिक नगरी कानपुर में देव दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई. दोनों शहरों में लाखों दीपों से घाट जगमगा उठे. रंगोली, लाइट और पटाखों से गलियां, मोहल्ले गूंजायमान रहे.

संगम की देव दीपावली. (Video Credit; ETV Bharat)

संगम में देव दीपावली पर गंगा किनारे भव्य आरती: पतित पावनी गंगा, श्यामल यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवन तट संगम पर जिला प्रशासन की ओर से भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया. संगम नोज सहित बलुआ घाट, वीआईपी घाट, दशा सुमेर घाट, अरैल घाट पर परमार्थ निकेतन की ओर से और छतनाग घाट पर भी लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए गए. संगम का दृश्य देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ, मानों छोटा माघ मेले का आयोजन है. मंत्रोच्चारण के बीच सबसे पहले मां गंगा की पूजन और भव्य आरती की गई, इसके बाद दीप जलाये गए.

देव दीपावली के इस खास मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया. वहीं, घाटों की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्थाएं और सरकारी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी सुबह से ही तैयारियों में जुटे हुए थे. कहीं स्वास्तिक तो कहीं भारत माता की जय और वंदे मातरम के रूप में दीए जलाए गए. पूरे संगम पर लगभग 7 लाख दिए प्रज्वलित किए गए. जिसमें से 51 हजार दिए परमार्थ निकेतन की ओर से अरैल घाट पर जलाए गए.

कानपुर के घाटों पर इकठ्ठे हुए लोग: कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर कानपुर के घाटों पर बुधवार को सुबह से ही घाटों पर लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी. शहर के सबसे प्रमुख सरसैया घाट, गंगा बैराज, गोलाघाट, बिठूर घाट, परमट घाट समेत अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. वहीं, सूर्य भगवान को जल अर्पण कर विधि विधान से पूजा अर्चना भी की. देर रात इन्हीं घाटों पर जब श्रद्धालुओं ने एक-एक करके आकर्षक रंगों से तैयार की गई रंगोलिया के बीच दीप प्रज्वलित किए.

