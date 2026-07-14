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पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टूडेंट ने छात्रा पर किया चाकू से हमला

पैरामेडिकल छात्र ने छात्रा पर किया चाकू से वार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

पीलीभीत: जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मंगलवार सुबह प्रेम-प्रसंग के चलते 2 पैरामेडिकल छात्रों के बीच आपसी विवाद हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक छात्र ने तैश में आकर सहपाठी छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस हिंसक झड़प में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बीच-बचाव करने आई अस्पताल की एक स्टाफ कर्मचारी को भी चोटें आई हैं.

सुकीर्ति माधव मिश्रा, एसपी पीलीभीत (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से बरेली की रहने वाली एक युवती और आरोपी छात्र सागर दोनों पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल के छात्र हैं. वह एक-दूसरे को पहले से जानते थे. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, लेकिन हाल ही में किसी बात को लेकर दोनों के रिश्तों में खटास आ गई.

मंगलवार सुबह करीब 9 बजे जब दोनों सीटी स्कैन कक्ष में थे, तभी किसी पुरानी बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हुई. देखते ही देखते प्यार का ये विवाद इतना उग्र हो गया कि छात्र सागर ने अपना आपा खो दिया और जेब से चाकू निकालकर सहपाठी छात्रा पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.