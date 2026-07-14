पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टूडेंट ने छात्रा पर किया चाकू से हमला
बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे. अभी घायल छात्रा का इलाज चल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 1:57 PM IST
पीलीभीत: जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मंगलवार सुबह प्रेम-प्रसंग के चलते 2 पैरामेडिकल छात्रों के बीच आपसी विवाद हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक छात्र ने तैश में आकर सहपाठी छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस हिंसक झड़प में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बीच-बचाव करने आई अस्पताल की एक स्टाफ कर्मचारी को भी चोटें आई हैं.
जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से बरेली की रहने वाली एक युवती और आरोपी छात्र सागर दोनों पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल के छात्र हैं. वह एक-दूसरे को पहले से जानते थे. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, लेकिन हाल ही में किसी बात को लेकर दोनों के रिश्तों में खटास आ गई.
मंगलवार सुबह करीब 9 बजे जब दोनों सीटी स्कैन कक्ष में थे, तभी किसी पुरानी बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हुई. देखते ही देखते प्यार का ये विवाद इतना उग्र हो गया कि छात्र सागर ने अपना आपा खो दिया और जेब से चाकू निकालकर सहपाठी छात्रा पर ताबड़तोड़ वार कर दिए.
वहां तैनात सीटी स्कैन स्टाफ निधि तुरंत शोर गुल सुनकर आई, उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए बीच-बचाव किया और आरोपी को रोकने की कोशिश की, जिससे वह भी घायल हो गई. हालांकि, उनकी मुस्तैदी के कारण छात्रा की जान बच गई.
शोर सुनकर दौड़े मेडिकल कॉलेज के सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी छात्र सागर को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं छात्रा को तुरंत मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
सीओ सदर नताशा गोयल और सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा तुरंत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोनों के दोस्तों से पूछताछ की.
पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव मिश्रा भी घटना की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे. उन्होंने बताया कि पुलिस को सुबह सूचना मिली कि पैरामेडिकल छात्र ने किसी बात को लेकर छात्रा पर चाकू से हमला किया. छात्रा का उपचार जारी है. मामले की जांच की जा रही है हमला क्यों किया गया. इसको लेकर आरोपी से पूछताछ की जाएगी.
ये भी पढ़ें- आरपीएफ जवानों की पिटाई से फटा डीएसएस के कान का पर्दा, आरोपियों के बर्खास्तगी की मांग... आज डीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन