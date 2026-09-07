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UP पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार! बदली पहचान, बदला नाम... फिर भी दबोचा गया!

​मेरठ: उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े और पेपर लीक कराने वाले संगठित सिंडिकेट के खिलाफ मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. थाना सिविल लाइन पुलिस और स्वाट टीम नगर की संयुक्त टीम ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से 20,000 रुपये के इनामी वांछित अभियुक्त मोनू उर्फ प्रशांत कुमार सिंह को धर दबोचा है. आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था.



क्या है आरोप: ​पुलिस के मुताबिक, 28 जून 2023 को एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के निरीक्षक सुनील कुमार की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान गौतमबुद्धनगर के ग्राम खटाना निवासी मोनू उर्फ प्रशांत कुमार सिंह का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया. ​आरोपी परीक्षार्थियों से मोटी रकम लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर आउट कराने, सॉल्वर गैंग के जरिए प्रश्नपत्र हल कराने और अवैध तरीके से पास कराने का काम करता था.