UP पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार! बदली पहचान, बदला नाम... फिर भी दबोचा गया!
STF की रडार पर था जो, मेरठ पुलिस ने उसे दबोचा!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 7:55 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े और पेपर लीक कराने वाले संगठित सिंडिकेट के खिलाफ मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. थाना सिविल लाइन पुलिस और स्वाट टीम नगर की संयुक्त टीम ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से 20,000 रुपये के इनामी वांछित अभियुक्त मोनू उर्फ प्रशांत कुमार सिंह को धर दबोचा है. आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था.
क्या है आरोप: पुलिस के मुताबिक, 28 जून 2023 को एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के निरीक्षक सुनील कुमार की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान गौतमबुद्धनगर के ग्राम खटाना निवासी मोनू उर्फ प्रशांत कुमार सिंह का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया. आरोपी परीक्षार्थियों से मोटी रकम लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर आउट कराने, सॉल्वर गैंग के जरिए प्रश्नपत्र हल कराने और अवैध तरीके से पास कराने का काम करता था.
प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पवित्रता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. गिरफ्तार अभियुक्त मोनू उर्फ प्रशांत एक अंतरराज्यीय सिंडिकेट का हिस्सा है, जो पैसों के लालच में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था. सिविल लाइन पुलिस और स्वाट टीम ने सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए इसे दिल्ली के निजामुद्दीन से गिरफ्तार किया है. इसके नेटवर्क और फर्जीवाड़े में शामिल अन्य कड़ियों का पता लगाया जा रहा है. अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.- बीबीजीटीएस मूर्ति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ
पहचान बदलने का आरोप: आरोपी इतना शातिर है कि वह गिरफ्तारी के डर से अपना और अपने पिता का नाम बदलकर पहचान छिपाने की कोशिश करता रहा. इसके अलावा, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम के तहत थाना रायपुर (देहरादून) में दर्ज मुकदमे में सीबीआई उत्तराखंड द्वारा इसके खिलाफ अलग से जांच की जा रही है.
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