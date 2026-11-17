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UP पंचायतीराज विभाग में 14 DPRO के खटाखट तबादले, जानिए किसे कहां का चार्ज मिला?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायतीराज विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 जिला पंचायत राज अधिकारियों (DPRO) के तबादले कर दिए हैं. इसके साथ ही सुल्तानपुर में जिला पंचायत राज अधिकारी का कार्यभार संभालने के लिए एक अधिकारी को अधिकृत किया गया है. इस बावत सोमवार देर रात शासनादेश जारी कर दिया गया है. जारी शासनादेश के मुताबिक सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और संबंधित अधिकारियों को नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने को गया है.



पंचायतीराज विभाग के विशेष सचिव राजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अभिषेक शुक्ला को सुल्तानपुर से बाराबंकी, आलोक कुमार प्रियदर्शी को कुशीनगर से कानपुर देहात, अशोक कुमार को प्रतीक्षारत से सोनभद्र, राम अयोध्या प्रसाद को जालौन से भदोही और मनीष कुमार को आगरा से मेरठ भेजा गया है।



वहीं मनोज कुमार त्यागी को अमेठी से बस्ती, नमिता शरण को सोनभद्र से मऊ, राम शंकर वर्मा को फतेहपुर से शामली, संदीप अग्रवाल को शामली से बलरामपुर तथा संजय कुमार मिश्र को भदोही से मैनपुरी में नई तैनाती दी गई है. इसके अलावा शिव बिहारी शुक्ला को हापुड़ से जालौन, वाचस्पति झा को सिद्धार्थनगर से अमेठी, विकास पटेल को कानपुर देहात से आगरा और वीरेंद्र सिंह को मेरठ से रायबरेली भेजा गया है.



दूसरी ओर सुल्तानपुर में नियमित जिला पंचायत राज अधिकारी की तैनाती होने तक वहां के अपर जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार यादव को डीपीआरओ के पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्हें इस अतिरिक्त कार्य के लिए कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ता अथवा सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेगा।

