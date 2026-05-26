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राम अवतार सिंह ने कहा- "यूपी के सभी 75 जिलों में ब्लॉक स्तर पर डिजिटल और जमीनी सर्वे करेगा आयोग"

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का एक्शन प्लान शेयर किया.

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2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा ओबीसी आरक्षण, दावा और आपत्ति के लिए मिलेगा मौका. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 8:00 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के डालीबाग स्थित गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें आयोग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को लेकर अपना एक्शन प्लान शेयर किया.

आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के अनुपालन में गठित यह विशेष आयोग अगले तीन महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा. हालांकि, आधिकारिक रूप से इस नवगठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कुल कार्यकाल छह महीने का निर्धारित किया गया है.

जानकारी देते पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगा सर्वे: अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कहा कि आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में ब्लॉक स्तर तक जाकर व्यापक और गहन सर्वे करेगा. यह पूरा अध्ययन आधुनिक डिजिटल माध्यमों और जमीनी स्तर पर किए जाने वाले दौरों दोनों के जरिए बेहद पारदर्शी तरीके से किया जाएगा. आयोग इस दौरान मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और जनसंख्या संबंधी वास्तविक स्थिति का अनुभवजन्य अध्ययन सुनिश्चित करेगा. इसी त्रिस्तरीय जमीनी डेटा के आधार पर आगामी पंचायत चुनावों में आनुपातिक आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिशें तैयार की जाएंगी.

2011 की जनगणना के आंकड़े बनेंगे आधार: उन्होंने कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए कहा कि आयोग वर्ष 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों को मुख्य आधार बनाकर ही अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा. इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आम जनता के लिए दावा-आपत्ति की भी पूरी पारदर्शी व्यवस्था लागू रहेगी. इसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल को किसी तथ्य पर कोई आपत्ति हो, तो उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिल सके. इसके अतिरिक्त आयोग आरक्षण नीति को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की राय भी लेगा.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हुआ आयोग का गठन:कानूनी पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा के. कृष्णमूर्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2010), विकास किशनराव गावली बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) तथा सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) में दिए गए ऐतिहासिक आदेशों के क्रम में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 मई 2026 को इस समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का विधिवत गठन किया है. इसके बाद 20 मई 2026 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी गई. वर्तमान में इस विशेष आयोग में अध्यक्ष को शामिल करते हुए कुल पांच सदस्य शामिल किए गए हैं.

पंचायतवार आनुपातिक आरक्षण पर मिलेगी सिफारिश: आयोग का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायतों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति का गहन और वैज्ञानिक अध्ययन करना है. इसके तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों और नवगठित ग्राम पंचायतों में पिछड़े वर्गों की वास्तविक भागीदारी, उनकी सामाजिक-राजनीतिक स्थिति तथा आरक्षण की जमीनी आवश्यकता का सटीक आंकलन किया जाएगा. आयोग अपनी इस व्यापक जांच और अध्ययन के आधार पर पंचायतवार आनुपातिक आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपेगा. राम अवतार सिंह ने याद दिलाया कि इससे पहले वर्ष 2022 में नगर निकाय चुनाव के दौरान गठित पिछड़ा वर्ग आयोग में भी उन्हें अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला था.

पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने का दावा: उसी पुराने आयोग की व्यावहारिक सिफारिशों के आधार पर ही उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को कानूनी रूप से लागू किया गया था. अब आगामी पंचायत चुनाव के लिए भी शासन ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें यह बड़ी और अत्यंत संवेदनशील जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने अंत में विश्वास दिलाया कि आयोग हर हाल में गांव स्तर तक खुद पहुंचकर बेहद गहन और निष्पक्ष अध्ययन करेगा. इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी त्रुटि के व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा ताकि चुनाव में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे.

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यूपी पंचायत चुनाव OBC आरक्षण: समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग 3 महीने में सौंपेगा रिपोर्ट, सभी 75 जिलों में होगा सर्वे

* *हेडलाइन 1:* यूपी पंचायत चुनाव: डालीबाग गेस्ट हाउस में पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 महीने में सरकार को मिलेगी रिपोर्ट

* *हेडलाइन 2:* राम अवतार सिंह का बड़ा बयान- उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ब्लॉक स्तर पर डिजिटल और जमीनी सर्वे करेगा आयोग

* *हेड节点 3:* सुप्रीम कोर्ट के 'ट्रिपल टेस्ट' नियमों के तहत यूपी में 13 मई 2026 को हुआ समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

* *हेडलाइन 4:* UP Panchayat Chunav: 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगा ओबीसी आरक्षण, दावा और आपत्ति के लिए मिलेगा मौका

* *हेडलाइन 5:* नगर निकाय के बाद अब पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करेंगे राम अवतार सिंह, 5 सदस्यीय टीम करेगी डेटा की जांच

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