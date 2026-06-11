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यूपी पंचायत चुनाव: 12.58 करोड़ वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी, 29 लाख नए नाम जुड़े, फर्जी वोटिंग रोकेगी 'फेस रिकॉग्निशन मशीन'

वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे फाइनल वोटर लिस्ट: पोर्टल पर जाकर मतदाताओं को अपना जिला और ब्लॉक सिलेक्ट करके अपने संबंधित पंचायत क्षेत्र को चुनना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कैप्चा कोड एंटर करके वे अपने ग्राम की वोटर लिस्ट आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे. इस डाउनलोड की गई पीडीएफ फाइल में उस विशेष पंचायत क्षेत्र के सभी वैध मतदाताओं के नाम शामिल हैं. आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, इस बार के पंचायत चुनाव में युवा मतदाताओं की भी बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक भागीदारी देखने को मिलेगी.

लाखों नए नाम जुड़े, फर्जी वोटर लिस्ट से बाहर: जारी की गई नई सूची के मुताबिक, प्रदेश भर में कुल 29 लाख 1 हज़ार 5 सौ 18 नए पंजीकृत मतदाता इस बार शामिल हुए हैं. दूसरी तरफ, डुप्लीकेसी और अपात्रता के कारण रिकॉर्ड 2 करोड़ 3 लाख 23 हजार 287 मतदाताओं के नाम सूची से अपमार्जित (हटाए) किए गए हैं. इन बड़े बदलावों और शुद्धिकरण के बाद ही अंतिम सूची में मतदाताओं की वास्तविक संख्या निर्धारित की गई है. राज्य के एडिवशनल इलेक्शन कमिश्नर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए नागरिकों को राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025-26 के लिए अंतिम मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) आधिकारिक रूप से जारी कर दी है. आयोग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस बार प्रदेश में कुल 12 करोड़ 58 लाख 51 हजार 570 मतदाता पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. आयोग के अनुसार, अंतिम प्रकाशन से पहले पूरी मुस्तैदी के साथ मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था. इस विशेष अभियान के तहत योग्य नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और पुरानी विसंगतियों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं.

युवा और महिला वोटर्स की संख्या में बंपर उछाल: राज्य में 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के लाखों युवा मतदाता पहली बार ग्रामीण सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में महिला मतदाताओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो जमीनी लोकतंत्र में उनकी जागरूक भागीदारी को दर्शाती है. एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आगामी पंचायती चुनाव के लिए जरूरी वैलेट पेपर पहले ही छापे जा चुके हैं. चुनावी शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार मतदान के वक्त इलेक्शन कमीशन केंद्रों पर 'फेस रिकॉग्निशन मशीन' भी लगाएगा.

फर्जी वोटिंग रोकने के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक: इस नई व्यवस्था से यह फायदा होगा कि जो लोग मतदान कर रहे हैं, उनके चेहरे की लाइव फोटो इलेक्शन कमीशन के डिजिटल डेटाबेस में सुरक्षित रहेगी. अक्सर देखा गया है कि गांव में जो लोग वोट डाल चुके होते हैं, वे बाद में शहरी क्षेत्र के निकाय चुनाव में भी अपना वोट बनवाकर दोबारा मतदान कर देते हैं. आयोग की इस नई और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इस प्रकार के फर्जीवाड़े और दोहरे मतदान से पूरी तरह बचा जा सकेगा. ग्रामीण क्षेत्र में वोट डाल चुके व्यक्ति ने अगर शहरी क्षेत्र में दोबारा वोट डालने की कोशिश की, तो फेस रिकॉग्निशन मशीन उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेगी.

यूपी के बड़े जिलों में लाखों की संख्या में मतदाता: अखिलेश कुमार मिश्रा ने गर्व से कहा कि यह अनूठी तकनीक खुद उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन ने इन-हाउस विकसित की है, जिससे चुनाव में अभूतपूर्व पारदर्शिता आएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी कानूनी प्रक्रिया और स्क्रूटनी के बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है और इसी के आधार पर आगामी पंचायत चुनाव संपन्न होंगे. अगर जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के कई बड़े जिलों में मतदाताओं की संख्या लाखों में दर्ज की गई है. प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बरेली और सीतापुर जैसे जिलों में भारी संख्या में मतदाता पंचायत प्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला करेंगे.

जिलाधिकारियों को चुनावी तैयारियां तेज करने के निर्देश: आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को अंतिम मतदाता सूची के आधार पर ही चुनावी तैयारियों को तेजी से आगे बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है कि अंतिम मतदाता सूची के इस प्रकाशन के साथ ही अब पंचायत चुनाव की व्यावहारिक तैयारियों को नई गति मिलेगी. पंचायत चुनाव को ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी माना जाता है. इस बार भी करोड़ों ग्रामीण मतदाता ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत (बीडीसी) और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के चयन में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे. वर्तमान में यह अंतिम मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट के साथ-साथ संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों में भी सार्वजनिक सत्यापन के लिए उपलब्ध करा दी गई है.

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