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यूपी पंचायत चुनाव: ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राम औतार सिंह बने अध्यक्ष

सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस विशेष आयोग के अध्यक्ष और इसके सभी नामित सदस्यों का कुल कार्यकाल छह महीने का तय किया गया है. हालांकि, इस समय सीमा के भीतर ही आयोग को अपनी प्राथमिक रिपोर्ट तैयार कर आगामी तीन माह में उत्तर प्रदेश सरकार को अनिवार्य रूप से सौंपनी होगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों के बीच सरकार की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को पूरी तरह तर्कसंगत और त्रुटिहीन बनाने के लिए एक नए आयोग का आधिकारिक गठन किया गया है. उच्च न्यायालय के एक सम्मानित सेवानिवृत्त न्यायाधीश की गरिमामयी अध्यक्षता में इस पांच सदस्यीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को हरी झंडी दे दी गई है.

जस्टिस राम औतार सिंह बने आयोग के अध्यक्ष: इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए गठित इस समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के नेतृत्व की कमान सीधे तौर पर सौंपी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के अत्यंत अनुभवी रिटायर्ड जज राम औतार सिंह को इस विशेष आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही, आयोग की कार्यप्रणाली को प्रशासनिक और कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए कई अन्य अनुभवी अधिकारियों को भी इसमें बतौर सदस्य शामिल किया गया है. सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश बृजेश कुमार, सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया और रिटायर्ड आईएएस एसपी सिंह को इस पांच सदस्यीय आयोग का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है. यह पूरी उच्चस्तरीय टीम राज्य भर में पंचायत चुनाव के दौरान ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व का गहन डेटा जुटाएगी.

साल 2022 में भी हुआ था ऐसा ही प्रयोग: उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण की सही स्थिति तय करने के लिए यह कोई पहला प्रयोग नहीं है. इससे पहले प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के दौरान ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए 28 दिसंबर 2022 को पहली बार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था. उस समय भी कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए इस आयोग को विशेष रूप से छह माह की लंबी अवधि के लिए ही गठित किया गया था. लेकिन उस समय की कार्यकुशलता को देखते हुए आयोग ने निर्धारित अवधि से बहुत पहले, महज 72 दिनों के रिकॉर्ड समय में ही अपना पूरा सर्वे काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था. इसके बाद आयोग ने अपनी अंतिम सिफारिशों की विस्तृत रिपोर्ट 10 मार्च 2023 को राज्य सरकार को सौंप दी थी, जिसके आधार पर ही चुनाव संपन्न हुए थे.

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