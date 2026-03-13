ETV Bharat / state

यूपी के इस जिले में हो रही थी अफीम की अवैध खेती; पुलिस ने 2 करोड़ की फसल डिस्ट्रॉय

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में चोरी-छिपे अवैध अफीम की खेती की जा रही थी. जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपये कीमत की अफीम की खड़ी फसल और उससे बनने वाले अवैध उत्पाद नष्ट कर दिए हैं.

पुलिस अधिकारियों की तरफ से ANTF थाना सहारनपुर और ANTF यूनिट बरेली की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि थाना सिरौली क्षेत्र के ग्राम गुरवा में गुपचुप तरीके से अफीम की खेती की जा रही है. सूचना मिलने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर खेतों में जांच की, जहां बड़ी मात्रा में अवैध रूप से उगाई गई अफीम की फसल मिली.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खेत में लगी अफीम की खड़ी फसल और उससे बनने वाले अवैध उत्पाद को बरामद किया. फसल की कीमत करीब 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. मामले में सिरौली इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में केस दर्जकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने मामले में ग्राम गुरवा निवासी छत्रपाल पुत्र देशराज और राजेश्वर उर्फ राजू पुत्र दामोदर को नामजद किया है.