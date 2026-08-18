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एक्सप्रेसवे से जुड़े यूपी के चार हिस्से; जानिए कहां सिर्फ दावों की रफ्तार है और कहां वाकई विकास की बहार है?

पश्चिमी यूपी का औद्योगिक मॉडल और MSME का मजबूत आधार: अगर एक ट्रिलियन डॉलर को मौजूदा विनिमय दरों के आसपास रुपये में देखा जाए तो इसका आकार लगभग 80-90 लाख करोड़ रुपये के बीच बैठ सकता है, यानी मौजूदा आर्थिक आकार से यूपी को बहुत लंबी छलांग लगानी होगी. इसलिए केवल GSDP बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उत्पादन क्षमता, निवेश, निर्यात, रोजगार, उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय इन सभी में एक साथ वृद्धि करनी होगी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसका पहले से विकसित औद्योगिक और कारोबारी इकोसिस्टम है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर और IT/ITES के बड़े केंद्र बन चुके हैं, जहां इन्वेस्ट यूपी के अनुसार देश का प्रमुख मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन होता है.

प्रति व्यक्ति आय और कैपिटल आउटले में ऐतिहासिक उछाल: उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2016-17 में करीब 13.30 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर करीब 30.25 लाख करोड़ रुपये हो गया, यानी करीब आठ वर्षों में अर्थव्यवस्था का आकार दोगुने से ज्यादा हुआ. उपलब्ध राज्य बजट व आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय करीब 1,09,844 रुपये रही, जिसे 2025-26 के लिए करीब 1.20 लाख रुपये के आसपास पहुंचने का अनुमान रखा गया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में यूपी सरकार ने 1,77,744 करोड़ रुपये का Capital Outlay प्रस्तावित किया है, जो GSDP का करीब 4.47 प्रतिशत है. इन्वेस्ट यूपी के आधिकारिक इकोनॉमिक स्नैपशॉट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की GSDP 2024-25 में करीब 30.25 लाख करोड़ रुपये है और यूपी की राष्ट्रीय GDP में हिस्सेदारी करीब 9.1% बताई गई है.

आठ वर्षों में दोगुने से अधिक बढ़ा अर्थव्यवस्था का आकार: 30.25 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, 10.8% CAGR और 50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव के साथ पश्चिमी यूपी सबसे मजबूत आर्थिक इंजन बना हुआ है, अब पूर्वांचल और बुंदेलखंड को ग्रोथ सेंटर बनाने की चुनौती है. प्रो. एमके अग्रवाल के अनुसार 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं, बेंगलुरु में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के नए MoU हुए हैं, लेकिन विकास की रफ्तार पश्चिम से पूर्व और बुंदेलखंड तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है. जून 2026 में बेंगलुरु में हुए Uttar Pradesh Global Growth Dialogue 2026 में 15 कंपनियों के साथ 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के MoU साइन किए गए. यह निवेश प्रस्ताव मुख्य रूप से GCC, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं.

स्थानीय उद्योगों से जुड़ाव ही होगी असली परीक्षा: पश्चिमी यूपी में बड़े उद्योगों के साथ स्थानीय किसान और छोटे MSME कितनी तेजी से जुड़ रहे हैं, बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे के बाद कितनी फैक्ट्रियां जमीन पर उतर रही हैं और पूर्वांचल में सड़क के साथ स्थानीय रोजगार कितना पैदा हो रहा है वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की असली परीक्षा इन्हीं स्तरों पर होगी. उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 2024-25 में करीब ₹30.25 लाख करोड़ पहुंच चुका है और Invest UP के आधिकारिक Economic Snapshot के मुताबिक राज्य की दीर्घकालीन CAGR करीब 10.8% रही है. राज्य को देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसी आधिकारिक आंकड़े में औद्योगिक वृद्धि 2023-24 के लिए 11.6% और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 2024-25 में 11.6% बताई गई है.

बुंदेलखंड और पूर्वांचल में नए ग्रोथ सेंटर का उदय: बुंदेलखंड, जो लंबे समय तक सूखे और पलायन के लिए जाना जाता था, अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, केन-बेतवा परियोजना और बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी BIDA के जरिए नए औद्योगिक आधार की ओर बढ़ रहा है. पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, अयोध्या-वाराणसी-कुशीनगर का पर्यटन और नए औद्योगिक निवेश इसे संभावित नए ग्रोथ इंजन के रूप में सामने ला रहे हैं. अवध में लखनऊ-कानपुर आर्थिक बेल्ट के साथ AI, IT, GCC, सेवाओं और लॉजिस्टिक्स का नया इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश है. लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन परियोजनाओं का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित न रह जाए.

1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की राह में क्षेत्रीय संतुलन जरूरी: उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश अब केवल बड़े निवेश और एक्सप्रेसवे बनाने तक सीमित नहीं है. असली चुनौती प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध की अलग-अलग ताकत को एक साथ आर्थिक उत्पादन और रोजगार में बदलने की है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत औद्योगिक इंजन है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा का इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रैपिड रेल, एक्सप्रेसवे और कॉरपोरेट निवेश इस क्षेत्र को लगातार मजबूत कर रहे हैं.

चमचमाते एक्सप्रेसवे ने लखनऊ की दूरी तो कम कर दी है, लेकिन क्या बुंदेलखंड के पत्थरों में डिफेंस कॉरिडोर की जान फूंक दी गई है? क्या पूर्वांचल की सबसे बड़ी ताकत—उसका मानव संसाधन—अब पलायन करने के बजाय अपने घर में फैक्ट्रियों की कमान संभाल रहा है? आज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम यूपी के इन चारों कोनों की आर्थिक सेहत का एक्स-रे करेंगे. देखिए आशुतोष सहाय के संपादन में संवाददाता प्रशांत मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट:

लखनऊ: जब हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, तो हम किसी एक शहर या नीति की बात नहीं कर रहे होते. हम बात कर रहे होते हैं चार अलग-अलग मिजाज वाले उत्तर प्रदेशों की. एक तरफ पश्चिमी यूपी का हाई-टेक औद्योगिक गलियारा है जो देश की जीडीपी में सीधे योगदान दे रहा है, तो दूसरी तरफ अवध का प्रशासनिक और अब आईटी हब बनता केंद्र है. लेकिन यूपी की किस्मत का असली फैसला इसके दो सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सों—पूर्वांचल और बुंदेलखंड में होना है.

यूपी की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का खाका. (Photo Credit: ETV Bharat)

जीडीपी में अकेले 10% योगदान दे रहा गौतमबुद्ध नगर: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के साथ जेवर एयरपोर्ट का विकास, दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल और एक्सप्रेसवे नेटवर्क इस क्षेत्र को देश के बड़े बाजारों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ रहा है. इन्वेस्ट यूपी के जिला-वार इकोनॉमिक स्नैपशॉट के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर अकेले यूपी की GSDP में करीब 10% योगदान करता है. यही आंकड़ा बताता है कि राज्य के आर्थिक उत्पादन में पश्चिमी यूपी के प्रमुख जिलों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है. हालांकि पश्चिमी यूपी की ताकत को केवल बड़े उद्योगों की संख्या से नहीं मापा जा सकता, बल्कि कृषि, गन्ना, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और MSME को आधुनिक उद्योगों की सप्लाई चेन से जोड़ना भी जरूरी है.

बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर से पैदा होंगे नए अवसर: उत्तर प्रदेश में करीब 90 लाख MSME का आधार है, जो देश में सबसे बड़े MSME नेटवर्क में शामिल है. बड़े उद्योगों की तुलना में ये स्थानीय स्तर पर ज्यादा व्यापक रोजगार पैदा करते हैं. BIDA के आधिकारिक पोर्टल के मुताबिक बुंदेलखंड क्षेत्र में MSME, एग्रो-फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, IT/ITES, EV, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर और पर्यटन समेत कई सेक्टरों में निवेश की संभावनाएं चिन्हित की गई हैं. प्रो. रोली मिश्रा ने बताया कि बुंदेलखंड की आर्थिक तस्वीर बदलने की कोशिश अब केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के छह क्षेत्र लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी और चित्रकूट रक्षा उत्पादन का नया औद्योगिक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं.

केवल नोएडा ही नहीं, चारों क्षेत्रों का संतुलित विकास जरूरी. (Photo Credit: ETV Bharat)

डिफेंस कॉरिडोर में 2.5 लाख संभावित रोजगार का लक्ष्य: इन्वेस्ट यूपी के अनुसार कॉरिडोर में करीब 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 2.5 लाख रोजगार की संभावित क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बाद के अपडेट्स के अनुसार 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश आकर्षित हो चुके हैं. इसका अर्थ है कि बुंदेलखंड में पहली बार बड़े पैमाने पर रक्षा विनिर्माण, इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन विकसित होने की संभावना बनी है. लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब स्थानीय MSME इन परियोजनाओं की सप्लाई चेन का हिस्सा बनें और स्थानीय युवाओं को तकनीकी कौशल के आधार पर रोजगार मिले. बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी BIDA को क्षेत्र में औद्योगिक और शहरी विकास को गति देने के लिए बनाया गया है.

पूर्वांचल में टूरिज्म और एक्सप्रेसवे से बदलेगी तस्वीर: BIDA के पोर्टल पर एग्रो-फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, IT/ITES, रिन्यूएबल एनर्जी, MSME, EV मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, एविएशन, डेटा सेंटर और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों को निवेश अवसर के रूप में चिन्हित किया गया है. प्रो. रोली मिश्रा का कहना है कि पूर्वांचल लंबे समय से बड़े पैमाने पर श्रमिकों के पलायन के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन के विस्तार ने इस क्षेत्र के लिए नए अवसर बनाए हैं. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ने पूर्वी जिलों को लखनऊ और देश के बड़े बाजारों से जोड़ने की क्षमता बढ़ाई है. अयोध्या, वाराणसी और कुशीनगर में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से होटल, परिवहन, फूड सर्विस, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार बढ़ा है.

10.8% CAGR के साथ तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बना प्रदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)

अवध क्षेत्र बनेगा AI, IT और सेवाओं का नया हब: अवध क्षेत्र की आर्थिक ताकत उसकी प्रशासनिक राजधानी लखनऊ, कानपुर के औद्योगिक आधार, शिक्षा संस्थानों और सेवा क्षेत्र में है. अब इस क्षेत्र में IT/ITES, AI, GCC, डिजिटल सेवाओं और आधुनिक लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है. इन्वेस्ट यूपी ने IT/ITES को यूपी की वन ट्रिलियन डॉलर रणनीति के प्रमुख सेक्टरों में शामिल किया है. सरकार के अनुसार राज्य की IT/ITES क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश नीतियों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे अवध क्षेत्र टेक्नोलॉजी और सेवा क्षेत्र का केंद्र बन सकता है.

कृषि से एग्रीबिजनेस की ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कदम: उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की भूमिका अभी भी बहुत बड़ी है, लेकिन वन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य में कृषि की भूमिका केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रह सकती. गेहूं, धान, गन्ना, आलू, फल, सब्जियों और दुग्ध उत्पादन के साथ फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, वेयरहाउसिंग और निर्यात को जोड़ने से वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सकता है. यही वह क्षेत्र है जहां पूर्वांचल और बुंदेलखंड की बड़ी ग्रामीण आबादी को स्थानीय रोजगार से जोड़ा जा सकता है. प्रो. रोली मिश्रा के अनुसार कृषि को केवल खेती से आगे बढ़ाकर एग्रीबिज़नेस और पूरी वैल्यू चेन से जोड़ना बेहद जरूरी है.

पश्चिमी यूपी का औद्योगिक दबदबा. (Photo Credit: ETV Bharat)

निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती: उत्तर प्रदेश सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार देश और विदेश में रोड शो कर रही है और इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट पर 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव का दावा दर्ज है. जून 2026 में बेंगलुरु में हुए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में भी बड़ी कंपनियों के साथ निवेश समझौते किए गए. लेकिन निवेश प्रस्ताव (MoU) और वास्तव में जमीन पर उतरने वाले निवेश में अंतर होता है. इसलिए वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए निवेश प्रस्ताव, धरातल पर उतरा निवेश और पैदा हुआ वास्तविक रोजगार ही सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे को आर्थिक कॉरिडोर में बदलने की जरूरत: उत्तर प्रदेश सरकार के 2026-27 बजट में 1,77,744 करोड़ रुपये से अधिक का कैपिटल आउटले प्रस्तावित है, जिससे सड़क, औद्योगिक आधारभूत ढांचा और उत्पादक परिसंपत्तियां तैयार होती हैं. लेकिन इस पूंजीगत खर्च का क्षेत्रवार वितरण संतुलित होना जरूरी है ताकि पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक दूरी कम की जा सके. पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास अब वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स पार्क, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित कर इन्हें आर्थिक कॉरिडोर में बदलना होगा. अब विकास का मापदंड सिर्फ एक्सप्रेसवे की लंबाई नहीं, बल्कि आए उद्योग और पैदा हुए रोजगार होंगे.

डिफेंस कॉरिडोर और BIDA से बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर. (Photo Credit: ETV Bharat)

समग्र उत्तर प्रदेश का विकास ही दिलाएगा $1 ट्रिलियन का लक्ष्य: गौतमबुद्ध नगर का अकेले 10% GSDP योगदान यह दर्शाता है कि राज्य के उत्पादन में पश्चिमी यूपी का वर्चस्व है, लेकिन बुंदेलखंड और पूर्वांचल को भी अब नए आर्थिक केंद्र के रूप में उभारना होगा. प्रो. एमके अग्रवाल के अनुसार विकास का अगला चरण क्षेत्रीय रूप से संतुलित और रोजगार आधारित होना चाहिए. प्रो. रोली मिश्रा का मानना है कि स्थानीय संसाधन, उद्योग और रोजगार को एक साथ जोड़ने पर ही निवेश का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचेगा. यूपी की वन ट्रिलियन डॉलर की कहानी सिर्फ GSDP की नहीं, बल्कि चारों क्षेत्रों की संयुक्त आर्थिक शक्ति से पूरे प्रदेश को एक साथ आगे ले जाने की कहानी बनेगी.

गौतमबुद्ध नगर का अकेले राज्य की GDP में 10% योगदान. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या बंजर जमीनों पर फैक्ट्रियों का पहिया घूमेगा: उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का पहिया सिर्फ नोएडा या पश्चिमी यूपी के भरोसे नहीं घूम सकता. पश्चिमी यूपी ने राज्य को जो मजबूत आर्थिक रीढ़ दी है, उसकी सराहना होनी चाहिए. लेकिन उत्तर प्रदेश की असली जीत तब होगी जब बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर फैक्ट्रियों का पहिया घूमेगा और पूर्वांचल का युवा रोजगार के लिए मुंबई या सूरत जाने के बजाय अपने ही क्षेत्र के औद्योगिक नोड में मैनेजर बनेगा. अवध ने प्रशासन से इनोवेशन की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन चारों क्षेत्रों के इस आर्थिक असंतुलन को पाटना अभी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. एक्सप्रेसवे ने दूरियां तो मिटा दी हैं, अब देखना यह है कि ये रास्ते विकास को राज्य के आखिरी कोने तक कितनी जल्दी पहुंचाते हैं.

आप उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से हैं? क्या आपको अपने इलाके में एक्सप्रेसवे, नए उद्योगों या पर्यटन के बढ़ने से रोजगार के नए अवसर दिखाई दे रहे हैं? क्या आपका क्षेत्र पश्चिमी यूपी की तरह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और यूपी के इस आर्थिक महा-विश्लेषण को शेयर करें.

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