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खेलों में भी नंबर-1 बनने की राह पर यूपी, सीएम ने खिलाड़ियों को लिखा प्रेरणा पत्र

राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तरप्रदेश की पुरुष टीम पहली बार चैंपियन बनी. टीम ने 20 पदक जीतकर राष्ट्रीय एथलेटिक्स में नया इतिहास रचा.

CM Yogi writes letter to athletes
सीएम योगी ने खिलाड़ियों को लिखा प्रेरणा पत्र. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 11:30 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश अब सिर्फ विकास में ही नहीं, खेल के मैदान में भी देश में अग्रणी बनने की ओर बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खिलाड़ियों के नाम पत्र लिखकर उनकी उपलब्धियों की सराहना की है और कहा कि यूपी के युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश-विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं.

राष्ट्रीय एथलेटिक्स में रचा इतिहास

65वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की पुरुष टीम पहली बार चैंपियन बनी. टीम ने कुल 20 पदक जीतकर राष्ट्रीय एथलेटिक्स में नया इतिहास रच दिया. सीएम ने कहा कि यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में खेल संस्कृति तेजी से मजबूत हो रही है.

हॉकी एशिया कप में यूपी का डंका

हाल ही में अंडर-18 हॉकी एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम में उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा. दीप्ति शर्मा, प्रवीण कुमार, अन्नू रानी, सिमरन शर्मा और वंशिका अग्रवाल के प्रदर्शन पर पूरे प्रदेश को गर्व है. सीएम ने इन सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इनकी मेहनत आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी.

CM Yogi writes letter to athletes
सीएम योगी ने खिलाड़ियों को लिखा प्रेरणा पत्र. (ईटीवी भारत)

चैंपियन एक दिन में नहीं बनते

पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि चैंपियन एक दिन में नहीं बनते और खेल संस्कृति भी रातों-रात विकसित नहीं होती.इसके लिए निरंतर मेहनत, अनुशासन और सही सुविधाओं की जरूरत होती है. इसी सोच के साथ सरकार प्रदेश में खिलाड़ियों के कौशल विकास और आधुनिक सुविधाओं पर विशेष फोकस कर रही है.

खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल रहा नया विस्तार

सरकार ने जमीन स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं:

  • हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाए जा रहे
  • हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम विकसित किए जा रहे
  • हर जनपद में आधुनिक स्टेडियम तैयार हो रहे
  • मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय शुरू हो चुका
  • हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे

सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और सरकारी नौकरी के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि खेल को करियर के रूप में अपनाने वाले युवाओं को पूरा सहयोग मिले.

CM Yogi writes letter to athletes
खेलों में अव्वल बनने की राह पर यूपी. (ईटीवी भारत)

खेल से बनेगा विकसित यूपी

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों की खेल प्रतिभा को कभी न रोकें. उन्होंने कहा कि खेल नशे जैसी बुराइयों से बचाने की सबसे बड़ी ताकत है. खेल अनुशासन, समर्पण, सकारात्मक सोच और टीम भावना का सबसे बड़ा माध्यम है. उन्होंने अंत में कहा कि खेल भावना ही जीवन में सफलता और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का आधार बनेगी.

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खेलों में नंबर 1 की राह पर यूपी
SPORTS IN UTTAR PRADESH
CM YOGI WRITES LETTER TO ATHLETES

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