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खेलों में भी नंबर-1 बनने की राह पर यूपी, सीएम ने खिलाड़ियों को लिखा प्रेरणा पत्र

सीएम योगी ने खिलाड़ियों को लिखा प्रेरणा पत्र. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश अब सिर्फ विकास में ही नहीं, खेल के मैदान में भी देश में अग्रणी बनने की ओर बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खिलाड़ियों के नाम पत्र लिखकर उनकी उपलब्धियों की सराहना की है और कहा कि यूपी के युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश-विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. राष्ट्रीय एथलेटिक्स में रचा इतिहास 65वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की पुरुष टीम पहली बार चैंपियन बनी. टीम ने कुल 20 पदक जीतकर राष्ट्रीय एथलेटिक्स में नया इतिहास रच दिया. सीएम ने कहा कि यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में खेल संस्कृति तेजी से मजबूत हो रही है. हॉकी एशिया कप में यूपी का डंका हाल ही में अंडर-18 हॉकी एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम में उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा. दीप्ति शर्मा, प्रवीण कुमार, अन्नू रानी, सिमरन शर्मा और वंशिका अग्रवाल के प्रदर्शन पर पूरे प्रदेश को गर्व है. सीएम ने इन सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इनकी मेहनत आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी. सीएम योगी ने खिलाड़ियों को लिखा प्रेरणा पत्र. (ईटीवी भारत)