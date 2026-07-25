उम्र 73 साल, हौसला बेमिसाल; शतरंज की बिसात पर पल भर में कर देते हैं चेकमेट
गोविंद अवस्थी रोजाना 4 घंटे शतरंज खेलते हैं, रविवार को घर पर जुटते हैं खिलाड़ी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 8:03 PM IST
कानपुर: उम्र ने कहा 73 साल, लेकिन जज्बे ने कहा "अभी तो पिक्चर बाकी है." कानपुर के गोविंद नगर में एक ऐसा मकान है, जहां मोहरों की बिसात के माहिर का बसेरा है. ढलती उम्र में चेस के चस्के ने बालगोविंद अवस्थी को जिंदादिली सिखाई. 30 देशों को CHECKMATE कर चुके इस "चेस के शहंशाह" को सिर्फ शतरंज का जुनून है. आइए जानते हैं, यूपी के सबसे बुजुर्ग चेस प्लेयर बाल गोविंद अवस्थी की कहानी. श्वेता मिश्रा के संपादन के साथ संवाददाता समीर दीक्षित की खास रिपोर्ट...
73 साल की उम्र के पड़ाव पर पहुंचते ही ज्यादातर बुजुर्ग अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद होने लगते हैं. अधिकतर शुगर, हाई बीपी समेत अन्य बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. उसी उम्र में कानपुर के गोविंद नगर निवासी बाल गोविंद अवस्थी सुबह करीब 11 बजे के आसपास ही अपने मकान के ऊपरी हिस्से के पहले कमरे में बैठकर शतरंज की बिछी बिसात को देख ये सोच रहे होते हैं, आखिर कौन सी ऐसी चाल चलें, जिससे सामने वाले को घुटने टेकने पड़ जाएं. वो कहें-लीजिए, चेकमेट...
बचपन से चेस का चस्का: बाल गोविंद अवस्थी को चेस का चस्का बचपन से ही था. उन्होंने मुंशी प्रेमचंद की कहानी- शतरंज के खिलाड़ी भी पढ़ी थी. वह चेस के बारे में और जानना चाहते थे. लेकिन, उस दौर में किसी से अच्छी जानकारी न मिलने पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी. हालांकि, कुछ सालों बाद उनकी मुलाकात घर के पास बने डीबीएस डिग्री कालेज के एक कर्मी से हुई. जिसने बालगोविंद को शौकिया तौर पर शतरंज की चालें सिखा दीं. फिर क्या था, बचपन से जो इस खेल के प्रति जुनून था, वह उम्रदराज होने पर फिर से जागा. बाल गोविंद अवस्थी ने फिर शतरंज में अपनी ऐसी पकड़ मजबूत की, कि वे अब तक 30 देशों के खिलाड़ियों को चेकमेट कर चुके हैं, यानी हरा चुके हैं. इंटरनेशनल लेवल पर जारी होने वाली फिडे रैंकिंग में 1560वां स्थान है. इनके फेवरेट खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद हैं.
कॉलेज में बच्चों को सिखाते-पढ़ाते: इन्होंने डीबीएस डिग्री कॉलेज से एमएससी और बीएड की पढ़ाई पूरी की. उसके बाद इन्होंने सरकारी स्कूल श्री मुनि हिन्दू इंटर कॉलेज में बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया. शतरंज खिलाड़ी अवस्थी बताते हैं कि, सालों तक शिक्षक रहे. इसलिए किसी खेल के प्रति बहुत रुचि नहीं रही. मगर, चेस से जो लगाव और प्यार है, उसे बयां नहीं कर सकते हैं. उनके घर पर हर रविवार को सुबह से शाम चेस खेलने वालों की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है. अधिकतर तो मुझसे ही आमना-सामना करते हैं.
चेस से दिमाग की होती एक्सरसाइज: शतरंज खिलाड़ी बालगोविंद अवस्थी ने कहा कि चेस से आम आदमी के दिमाग की एक्सरसाइज होती है. भले ही उसकी उम्र 80-90 या 100 साल हो जाए या फिर शरीर कमजोर हो जाए, मगर चेस खेलने से वह कभी बुजुर्ग नहीं हो सकता. इससे दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है. कहते हैं, दूसरे खेलों में आपको 1-2 या अधिक साथी की जरूरत होती है लेकिन चेस एक ऐसा खेल है, जिसे आप अकेले भी खेल सकते हैं. मौजूदा समय में इसे मोबाइल, कंप्यूटर पर भी खेला जा सकता है.
15 साल पहले दोस्त के साथ वो मुकाबला आज भी याद: उन्होंने बताया कि साल 2011 की बात थी. नेशनल स्तर पर खेलने वाले पोस्ट आफिस कर्मी हरिओम शर्मा से बाजी हुई थी. बाजी में एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं अप था. हालांकि, कुछ चालों के चलते वह बाजी ड्रा पर छूटी थी. लेकिन उसमें जमकर मेहनत करनी पड़ी थी, वो मुकाबला आज तक याद है.
100 साल तक चेस खेलने की तमन्ना: क्या आप अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, कैसी दिनचर्या होती है, कितनी देर रोजाना चेस खेलते हैं? इस सवाल पर मुस्कुराकर कहते हैं देखिए मैंने तय किया है कि मुझे 100 साल तक चेस खेलना है. सेहत की कोई फिक्र नहीं करनी. यह एक ऐसा खेल हैं, जिससे आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहती है.
उन्होंने कहा कि, दिक्कतें तो तब आती हैं जब हम किसी विषय पर बहुत अधिक सोचते हैं. शतरंज में तो आपको अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करना है. मुझे जरा सी फिक्र नहीं. रोजाना 3 से 4 घंटे तक वह चेस खेलते हैं. न शुगर है, न बीपी. अब आगामी 26-27 सितंबर के बीच दिल्ली में रैपिड चेस टूर्नामेंट खेलने जाना है. वहीं, 22-24 दिसंबर के बीच उदयपुर में टूर्नामेंट खेलना है.
अहम उपलब्धियां-
- 2026 में IIT कानपुर में हुए सीनियर सिटीजन टूर्नामेंट में पहला स्थान, 10 हजार रुपये पुरस्कार मिला.
- 2024 में फरीदाबाद में पहली ट्राफी अपने नाम की, सीनियर सिटीजन टूर्नामेंट जीता, 10 हजार रुपये का पुरस्कार मिला.
- 2022 में लखनऊ में हुए चेस क्लब ब्लैक एंड व्हाइट टूर्नामेंट में पहला पुरस्कार जीता.
- 2018 में गोवा में हुए इंटरनेशनल मैच में दूसरा स्थान मिला, 5500 रुपये का पुरस्कार मिला.
- 2017 में अलीगढ़ में हुए सीनियर सिटीजन टूर्नामेंट में फाइनल विनर रहे, पहला पुरस्कार मिला. 3500 रुपये कैश प्राइज मिला.
- 2011 में सांगली (महाराष्ट्र) में पहला इंटरनेशनल मैच खेला.
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