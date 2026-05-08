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यूपी की निपम ने रेस में बनाया नेशनल रिकॉर्ड; कर्नाटक में 100 मीटर की दौड़ सेकेंडों में पूरी कर रचा इतिहास

शामली: जिले के कैराना का नाम तो आपने सुना ही होगा, पलायन के कारण यह क्षेत्र अक्सर सुर्खियों में रहा है. लेकिन आज यहां एक बार फिर गर्व खुशियों की लहर है. यहां की बेटी निपम चौहान ने न केवल अपने जिले का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे प्रदेश का मान भी बढ़ाया है. 24वीं नेशनल जूनियर अंडर-20 एथलेटिक्स फैडरेशन चैम्पियनशिप के बालिका वर्ग में, निपम ने मात्र 11.53 सेकंड में 100 मीटर दौड़ पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है. निपम की इस अविश्वसनीय सफलता पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है. वहीं निपम युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं.

एथलेटिक्स सचिव जबरसिंह खैवाल ने बताया कि गांव पावटी कलां निवासी निपम चौहान ने कर्नाटक के टुमकुर में 24 से 26 अप्रैल तक आयोजित 24वीं नेशनल जूनियर अंडर-20 एथलेटिक्स फैडरेशन चैम्पियनशिप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए मात्र 11.53 सेकेंड में 100 मीटर दौड में प्रथम स्थान हासिल कर नया नेशनल रिकार्ड बनाया है.

निपम चौहान ने एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए भी क्वालीफाई कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने बताया कि निपम के नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद गांव पावटी कलां में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही थी लेकिन भारतीय टीम के प्रशिक्षण शिविर के लिए उन्हें तुरंत बेंगलुरू बुला लिया गया. जहां वह इंडिया कैंप में एशियन गेम्स की तैयारी करते हुए देश के लिए पदक जीतने के लिए मेहनत करेंगी.