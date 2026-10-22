ETV Bharat / state

यूपी में एनएचएम कर्मचारियों की नियमित भर्ती पर जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के चिकित्सकों से लेकर स्टाफ नर्स सहित अन्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. एनएचएम कर्मियों की लंबे समय से भर्तियों में प्राथमिकता देने की मांग को देखते हुए नियमित पदों पर सीधी भर्ती में अनुभव का भारांक और अधिकतम आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर विचार शुरू हो गया है. इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 15 सदस्यीय समिति गठित की गई है. समिति रिक्त पदों को देखते हुए 15 दिन के भीतर शासन को अपनी रिपोर्ट देगी.



वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य, मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. इन कर्मचारियों ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, संचारी एवं गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इनमें बड़ी संख्या में कर्मचारी पांच से 15 वर्ष या उससे अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं. उनके अनुभव और दक्षता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.



समिति में यह होंगे शामिल

शासन के निर्देश पर गठित समिति की अध्यक्षता चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव रवि रंजन करेंगे. इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारी शामिल किए गए हैं. वहीं एनएचएम के नोडल जीएम एचआर डॉ. अमित ओझा को संयोजक बनाया गया है, जबकि जीएम एचआर सुधा यादव भी समिति में शामिल हैं. समिति विभिन्न पदों की समानता, भर्ती नियमों, वित्तीय एवं प्रशासनिक पहलुओं और अनुभव के आधार पर दिए जाने वाले संभावित लाभों का परीक्षण करेगी। इसके बाद अपनी स्पष्ट संस्तुति शासन को सौंपेगी.



नियमावली में संशोधन की तलाशी जाएंगी संभावनाएं

गठित समिति नियमावली में संशोधन की संभावनाएं तलाशेगी. साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तथा परिवार कल्याण विभाग के नियमित पदों के समान एनएचएम में अस्थायी रूप से मौजूद पदों और उनके समकक्ष पदों की पहचान करेगी. इसके बाद संबंधित नियमावलियों में संशोधन अथवा नई नियमावली बनाने की संभावनाओं पर विचार होगा. हालांकि नियमित सरकारी भर्ती में अनुभव का भारांक और आयु सीमा में छूट देने का अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है. समिति की संस्तुति और शासन के निर्णय के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन पदों के कर्मचारियों को, किन शर्तों के तहत और किस सीमा तक लाभ दिया जा सकेगा.



