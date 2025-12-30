यूपी में नए साल पर बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट; 57 जिलों में कोहरे का कहर, बाराबंकी सबसे ठंडा
प्रदेश के कई जिलों में घने से अधिक घना कोहरा छाया हुआ है. न्यूनतम दृश्यता शून्य पर पहुंच गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 9:57 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों भयंकर ठंडक पड़ रही है, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूलों व कॉलेजों को बंद कर दिया गया है. प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों के ज्यादातर जिले शीत दिवस की चपेट में हैं. दिन के समय भी धूप का असर न होने के कारण रात जैसी ठंडक पड़ रही है.
प्रदेश के कई जिलों में घने से अधिक घना कोहरा छाया हुआ है. न्यूनतम दृश्यता शून्य पर पहुंच गई है. मौसम विज्ञान विभाग ने 1 जनवरी 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बादलों की आवाजाही रहेगी.
उत्तर प्रदेश में जारी भयंकर ठंड व कोहरे की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. सबसे ज्यादा मार विमान सेवाओं और रेलगाड़ियो पर पड़ रही है. मंगलवार को भी लखनऊ एयरपोर्ट से घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय विमान घंटों विलंबित रहे. 24 से अधिक ट्रेनें भी लेट रहीं.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भीषण ठंडक से प्रदेशवासियों को राहत मिलने की अभी उम्मीद नहीं है. वायुमंडल में कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिनकी वजह से तापमान में उतार-चढ़ाव होने की संभावना है. 24 घंटे बाद अधिकतम न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जाएगी.
उसके बाद फिर से बादलों की आवाजाही और बारिश होने के बाद अधिकतम न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जाएगी. जनवरी में भीषण ठंडक होने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है. मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था कि शीतलहर वाले दिनों की संख्या में वृद्धि होगी.
यूपी के 57 जिलों में रहेगा कोहरे का कहर: मौसम विभाग ने यूपी के 57 जिलों देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है.
यूपी में कहां-कहां रहेगी कोल्ड-डे की स्थिति: मौसम विभाग ने बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं में कोल्ड-डे की स्थिति रहने की संभावना जताई है.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में सोमवार को सुबह व शाम के समय कोहरा छाया रहा, दिन में 5 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं चलती रहीं. हल्की धूप खिली लेकिन उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से धूप बेअसर साबित हुई. अधिकतम 17 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को सुबह व शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे धूप खिलेगी अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बाराबंकी रहा सबसे ठंडा जिला: उत्तर प्रदेश का बाराबंकी सोमवार को सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. सबसे अधिक तापमान बांदा जिले में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि वायुमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आगामी 24 घंटे बाद अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. न्यूनतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 1 जनवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.
