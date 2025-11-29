ETV Bharat / state

यूपी में आज से गुजरेगी ये स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होंगे स्टॉपेज

छपरा से चेन्नई के बीच चलेगी ट्रेन, चौथे दिन चेन्नई पहुंचेगी.

up new special train stoppage deoria gorakhpur khalilabad basti gonda barabanki kanpur central.
यूपी में आज से गुजरेगी एक और स्पेशल ट्रेन. (ians.)
Published : November 29, 2025 at 7:55 AM IST

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा के लिए समय समय पर स्पेशल ट्रेन चलाई. छपरा से चेन्नई के लिए यह स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 05081 छपरा-चेन्नई सेन्ट्रल वाया गोरखपुर पूजा विशेष गाड़ी का संचालन छपरा से 29 नवम्बर से होगा.


यूपी में कहां-कहां होंगे स्टॉपेज: उन्होंने बताया कि 05081 छपरा-चेन्नई सेन्ट्रल पूजा विशेष गाड़ी 29 नवंबर को छपरा से 22:10 बजे निकल कर सीवान से 13:27 बजे दूसरे दिन भटनी से 00:05 बजे, देवरिया सदर से 00:34 बजे, गोरखपुर से 02:26 बजे, खलीलाबाद से 03:09 बजे, बस्ती से 03:41 बजे, मनकापुर से 04:34 बजे, गोंडा से 05:24 बजे, बाराबंकी से 07:13 बजे, बादशाहनगर से 7:59 बजे, ऐशबाग से 8:41 बजे, उन्नाव से 09:50 बजे, कानपुर सेन्ट्रल से 10:34 बजे पहुंचेगी.

चौथे दिन पहुंचेगी चेन्नई,17 कोच की होगी ट्रेन: इसके बाद पुखरायां से 11:48 बजे, उरई से 12:33 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. से 15:01 बजे, ललितपुर से 16:12 बजे होते हुए चौथे दिन गुडूर से 00.27 बजे छूटकर चेन्नई सेन्ट्रल 04.30 बजे पहुंचेगी. जन संपर्क अधिकारी ने बताया कि इस गाड़ी में एलएसआरडी के दो, स्लीपर के 14, जनरल सेकेंड क्लास के एक कोच सहित कुल 17 कोच लगाये जाएंगे.

