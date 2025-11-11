यूपी की नई आवास नीति; अब LDA और आवास विकास नहीं बनाएंगे फ्लैट, सिर्फ जमीन की होगी खरीद-फरोख्त
इस नीति के बाद अब फ्लैट निजी हाथों में बनेंगे और बिकेंगे. इस बदलाव की वजह फ्लैट योजनाओं से प्राधिकरणों को भारी नुकसान होना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 2:34 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आवास विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. अब सरकारी योजनाओं में फ्लैट बनाने की बजाय सिर्फ प्लॉट ही दिए जाएंगे. फ्लैट बनाने वाले भूखंड केवल निजी कंपनियों को बेचे जाएंगे. सरकारी स्तर पर केवल प्रधानमंत्री आवास और गरीब आवास ही दिए जाएंगे. बाकी जिलों और लखनऊ में LDA और आवास विकास परिषद जैसी एजेंसियां केवल प्लॉट की बिक्री ही करेंगी.
इस नीति के बाद अब फ्लैट निजी हाथों में बनेंगे और बिकेंगे. यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि फ्लैट योजनाओं से प्राधिकरणों को भारी नुकसान होता था. साथ ही, लोगों से खराब गुणवत्ता की शिकायतें आती रहती थीं. लंबे समय तक छूट देने और पहले आओ पहले पाओ की स्कीम के बावजूद फ्लैट बेचने में दिक्कत सामने आ रही है.
लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे बताते हैं कि, फ्लैट बनाने में बहुत पैसा लगता है. निर्माण के दौरान लागत बढ़ जाती है और रखरखाव भी महंगा पड़ता है. कई बार फ्लैट समय पर नहीं बन पाते, जिससे लोग परेशान होते हैं. गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं. पुरानी योजनाओं में देखा गया कि दीवारें कमजोर, पानी की समस्या और लिफ्ट खराब रहती हैं. इन सबके कारण प्राधिकरणों की छवि खराब होती थी. अब नई व्यवस्था से सरकार का बोझ कम होगा.
नई नीति के तहत विकास प्राधिकरण जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (एलडीए), ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे आदि सिर्फ प्लॉट विकसित करेंगे. ये प्लॉट आम लोगों को आवंटित किए जाएंगे. लोग खुद अपने घर बना सकेंगे. इससे निर्माण की जिम्मेदारी व्यक्ति पर होगी और गुणवत्ता अपनी पसंद की रख सकेंगे. प्लॉट की कीमत भी फ्लैट से कम हो सकती है, क्योंकि निर्माण का खर्च अलग से लगेगा.
फ्लैट के लिए अब निजी बिल्डरों पर निर्भर रहना होगा. सरकार फ्लैट वाले जमीन के टुकड़े नीलामी से निजी कंपनियों को देगी. ये कंपनियां आधुनिक फ्लैट बनाएंगी, जैसे हाई-राइज बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, जिम आदि सुविधाओं के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे कीमतें नियंत्रित रहेंगी और गुणवत्ता बेहतर होगी.
निजी क्षेत्र में रियल एस्टेट तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए यह कदम सही समय पर है. यह बदलाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगाम निजी कंपनियां बड़े निवेश लाएंगी, रोजगार बढ़ेगा. सरकारी प्राधिकरणों का फोकस अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, जैसे सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था. पुरानी फ्लैट योजनाओं में अटके प्रोजेक्ट अब जल्द पूरे होंगे या निजी हाथों में जाएंगे.
आवास विकास परिषद के अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ला बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए प्लॉट अच्छा विकल्प है, क्योंकि किश्तों में घर बना सकते हैं. लेकिन, शहरों में जगह कम है, फ्लैट की जरूरत रहेगी. यह नीति पारदर्शी और फायदेमंद है. जल्द ही नई प्लॉट योजनाएं लॉन्च होंगी. कुल मिलाकर, यह कदम आवास क्षेत्र में क्रांति ला सकता है. सरकार नुकसान से बचेगी, निजी क्षेत्र मजबूत होगा और लोग बेहतर विकल्प चुन सकेंगे.
