UP में जनगणना 15 साल बाद, पहले मकान फिर आबादी...काउंटिंग फार्मूला जानिए, 20 करोड़ से कितना बढ़े हम पता चलेगा
पिछली बार 2011 में हुई थी जनगणना, 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या 19,98,12,341 (लगभग 19.98 करोड़) थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 8:54 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 9:25 AM IST
लखनऊ: यूपी में 15 साल बाद जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है. 2011 में हुई जनगणना के बाद 2026 में एक बार फिर से यूपी की जनगणना शुरू होने जा रही है. जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारी 10 अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में अफसरों को दिशा निर्देश दे दिए गए थे.
2011 में कितनी थी आबादी: बता दें कि इससे पहले 2011 में यूपी की जनगणना की गई थी. उस दौरान पुरुष और महिलाओं की जनसख्या की सही स्थिति सामने आई थी. चलिए जानते हैं इसके बारे में.
2011 में यूपी की हुई जनणगना
|महिला जनसंख्या
|9,53,31,831
|पुरुष जनसंख्या
|10,44,80,510
|दशकीय वृद्धि दर (2001-2011)
|20.23%
|लिंगानुपात
|912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष
|साक्षरता दर
|67.68% (पुरुष: 77.28%, महिला: 57.18%)
|जनसंख्या घनत्व
|828 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
मुख्य सचिव ने बैठक में दिए निर्देश: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ जनगणना 2027 के प्रथम चरण में राज्य में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बुधवार को की. बैठक में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे तथा उन्होंने कार्यान्वयन के संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
10 अप्रैल तक डाटाबेस तैयार करें: मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि घनी शहरी, झुग्गी एवं उच्च गतिशील आबादी वाले क्षेत्रों में पूर्ण एवं सटीक गणना सुनिश्चित की जाए. उन्होंने लगभग 5.5 लाख प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनका सत्यापित विवरण सहित अपडेट डिजिटल डेटाबेस 10 अप्रैल तक तैयार करने के निर्देश दिए.
लखनऊ नगर निगम ने तेज की तैयारी: भारत की जनगणना 2027 को सफल और प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेशभर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम लखनऊ मुख्यालय में फील्ड ट्रेनर्स के लिए एक रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पहले दिए गए प्रशिक्षण को दोहराना और जनगणना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को और बेहतर तरीके से समझाना था. इस दौरान नगर आयुक्त एवं अपर प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री गौरव कुमार और संयुक्त निदेशक जनगणना श्री गौरव पाण्डेय भी मौजूद रहे. अधिकारियों की रही सक्रिय भागीदारी इस मौके पर नगर जनगणना अधिकारी एवं अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, नोडल अधिकारी (जनगणना) अशोक सिंह, विनय कुमार राय, जनगणना लिपिक ओमकार राजभर सहित पूरी टीम मौजूद रही.
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