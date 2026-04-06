श्रावस्ती में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लापरवाही; सीएमओ ने 4 कर्मचारियों का वेतन रोका
हाल ही में रंग-रोगन के बावजूद अस्पताल परिसर में गंदगी मिलने पर सीएमओ ने कड़ी नाराजगी जताई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 5:24 PM IST
श्रावस्ती: जिले में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जांचने पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की. निरीक्षण में लापरवाही मिलने पर 4 कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही उन्होंने कई व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई गई. जिससे स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, श्रावस्ती में सीएमओ डॉ. अशोक कुमार सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिटिहरिया और तिलकपुर इकौना का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
निरीक्षण के दौरान पीएचसी टिटिहरिया में एलटी लालजीत और एएनएम चंद्रमोती अनुपस्थित पाए गए. सीएमओ ने दोनों का वेतन रोकने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी ली. मौके पर डॉ. मुजाहिद रजा खान मरीजों का उपचार करते मिले. इसी के साथ इकौना में भी कार्रवाई की गई. यहां पर 2 और कर्मचारियों पर गिरी गाज. इसके बाद तिलकपुर इकौना पीएचसी के निरीक्षण में एलटी हरिराम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तरुण श्रीवास्तव अनुपस्थित पाए गए. इन दोनों का भी वेतन रोकने के आदेश दिए गए. बता दें, निरीक्षण के समय तक यहां 19 मरीजों का इलाज किया जा चुका था.
हाल ही में रंग-रोगन के बावजूद अस्पताल परिसर में गंदगी मिलने पर सीएमओ ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने तुरंत सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में स्टाफ नर्स की तैनाती न होने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी इकौना से स्पष्टीकरण तलब किया गया. वहीं एएनएम रीना देवी की अनियमित उपस्थिति को गंभीर मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
अस्पताल में लगातार पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए. सीएमओ ने स्पष्ट कहा कि आरोग्य मेले का उद्देश्य आम जनता को बेहतर और समयबद्ध इलाज देना है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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