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यूपी NEET UG 2026 राउंड-1 काउंसिलिंग लिस्ट जारी, KGMU लखनऊ में सबसे ज्यादा कंपटीशन

इस दौरान उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके लिए हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं. लखनऊ में काउंसलिंग के लिए KGMU को चुना गया है.

लखनऊ: यूपी NEET UG 2026 की राउंड-1 काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कर दी गई है. प्रदेश भर में NEET UG 2026 के तहत जितने भी कॉलेज शामिल हैं और जिन सीटों पर एडमिशन होना है, उनके आंकड़ों के साथ लिस्ट जारी हुई है. लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम आया है, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी.

वहीं, राउंड-1 में जिन छात्रों का नाम आया है, उन्हें तय समय के भीतर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी. लिस्ट के अनुसार, जिन-जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं और जिन उम्मीदवारों का नाम राउंड-1 में आया है, उनका एडमिशन कंफर्म माना जा रहा है, जबकि जिन उम्मीदवारों का नाम नहीं आया है, उन्हें अगले राउंड का इंतजार करना पड़ेगा.



KGMU में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी: UP NEET UG 2026 की राउंड-1 काउंसलिंग में KGMU लखनऊ में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी रहा. यहां जनरल कैटेगरी में महज 3,706 AIR पर सीट बंद हुई. वहीं, सबसे ज्यादा AIR तक प्रवेश ASMC ललितपुर और ASMC कुशीनगर में हुआ. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अलग-अलग कैटेगरी में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की क्लोजिंग रैंक में बड़ा अंतर देखने को मिला.



क्लोजिंग रैंक-

General: KGMU – 3,706 (सबसे कम), ASMC ललितपुर – 27,432 (सबसे ज्यादा)

OBC: KGMU – 4,628, ASMC ललितपुर – 29,276

SC: KGMU – 36,962, ASMC ललितपुर – 1,57,298

ST: KGMU – 1,06,360, ASMC कुशीनगर – 4,05,346



बता दें कि, राउंड-1 में KGMU लखनऊ में दाखिले के लिए सबसे बेहतर रैंक की जरूरत पड़ी. जबकि नए मेडिकल कॉलेजों में सीटें अपेक्षाकृत अधिक रैंक तक जाती दिखीं. खास तौर पर ST कैटेगरी में ASMC कुशीनगर की क्लोजिंग रैंक 4,05,346 तक पहुंची.

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