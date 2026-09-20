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यूपी नीट यूजी-2026: दूसरे चरण की काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी, 21 सितंबर से च्वाइस फिलिंग

लखनऊ : यूपी नीट यूजी-2026 की दूसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार राज्य के राजकीय और निजी क्षेत्र के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों व चिकित्सा विश्वविद्यालयों में संचालित एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम की स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार आगे बढ़ेगी. आधिकारिक यूपी नीट पोर्टल पर भी दूसरे चरण की काउंसलिंग से संबंधित अधिसूचना उपलब्ध है.

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे चरण की मेरिट सूची 21 सितंबर को जारी होगी. इसके बाद अभ्यर्थी 21 सितंबर को दोपहर दो बजे से 24 सितंबर को सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे. सीट आवंटन परिणाम 25 सितंबर को जारी किया जाएगा. सीट आवंटित होने वाले अभ्यर्थी 26 सितंबर से एक अक्टूबर तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. महानिदेशालय ने स्पष्ट किया है कि दूसरे चरण में सीटों का आवंटन दूसरे चरण की मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा. काउंसलिंग के लिए पहले से निर्धारित नियम और शर्तें लागू रहेंगी.

पहले चरण में प्रवेश लेने वालों को राहत : शासन के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पहले चरण की काउंसिलिंग के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश ले लिया है, उनका प्रवेश यथावत रहेगा. इससे प्रथम चरण में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.