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रुड़की: संदिग्ध परिस्थितियों में मिला यूट्यूबर का शव, वीडियो कॉल ने बढ़ाया मौत का रहस्य

संदिग्ध परिस्थितियों में मिला यूट्यूबर का शव ( ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले में रुड़की के पास पिरान कलियर थाना क्षेत्र में 32 साल के यूट्यूबर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यूट्यूबर का शव गेस्ट हाउस के कमरे से मिला है. मृतक की शिनाख्त आतिफ के रुप में हुई, जो यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला था. आतिफ की मौत को एक कथित वीडियो कॉल ने रहस्यमय बना दिया है.

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार आतिफ ने किसी लड़की को वीडियो कॉल किया था, उसी के बाद उसकी मौत हुई है. मामला आत्महत्या का भी लग रहा है. हालांकि पुलिस अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा, उसी के आधार पर पुलिस मामले की आगे जांच करेगी.