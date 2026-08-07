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कट्टरता के ख़िलाफ़ अमन का पैग़ाम : बुर्के में कांवड़ लेकर निकलीं मुस्लिम महिलाएं !

महिलाओं ने बताया कि वे हरिद्वार से गंगाजल लेकर गाजियाबाद के डासना मंदिर पहुंचेंगी.

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मुजफ्फरनगर में बुर्के में महिलाओं की कांवड़ यात्रा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 4:55 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 6:21 PM IST

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मुजफ्फरनगर: जिले में बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा कर रही मुस्लिम महिलाएं चर्चा में है. कावड़ यात्रा का ये उद्देश्य है कि मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का संदेश देना चाहती हैं. उन्होंने सनातन धर्म में महिलाओं के सम्मान और स्वतंत्रता का दावा करते हुए कहा कि संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद का परिधान पहनने की आजादी देता है.

वहीं अनीशा बानो ने कट्टरपंथी सोच का विरोध करने की अपील की. दोनों महिलाओं ने बताया कि वे हरिद्वार से गंगाजल लेकर गाजियाबाद के डासना मंदिर पहुंचेंगी. उनके साथ तमन्ना के पति अमन त्यागी और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं.

तमन्ना मलिक मुस्लिम बहनों को संदेश देना चाहती हैं कि जितनी भी मुस्लिम बहनें हैं, सनातन धर्म में आना चाहती है तो वह आ सकती है. सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान मिलता है. जीने का अधिकार मिलता है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुत शांति मिलती है.

वहीं, बुर्के में कावड़ लेकर पहुंची अनीशा बानो ने बताया कि वह संदेश देना चाहती हैं कि जो कट्टरपंथी मौलाना हैं जो महिलाओं को दबा के रखते हैं और उनको अधिकारों से वंचित रखते हैं, मैं उन सभी महिलाओं को कहना चाहती हूं कि सभी को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए जो यह मौलाना हलाल के नाम पर तलाक के नाम पर महिलाओं को अंदर घर में कैद रखते हैं. मैं चाहती हूं कि वह महिलाएं खुलकर सामने आए और विरोध करें.

तमन्ना मालिक और उसके पति अमन त्यागी ने कहा, हरिद्वार से कावड़ लेकर अपने गुरूजी विशाल दास जी के पास गए थे जिन्होंने उनका बहुत साथ दिया है और वह 11 तारीख में डसना मंदिर पहुंचेंगे.

गाजियाबाद से आईं मुस्लिम महिलाओं ने कहा, बस यही कहना चाहती हूं कि इस कट्टरपंथी माहौल से बाहर निकले और अपने अधिकारियों के लिए लड़ना और आवाज उठाना शुरू करें. बुर्के में कावड़ लेकर आने के विवाद पर उन्होंने कहा कि यह विवाद हमारे बुर्के पर कर रहे हैं यही मौलाना तब क्यों नहीं बोलते जब मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को भगाकर लव जिहाद करते हैं.

जो दरगाह में हिंदू जाते हैं उन पर विवाद क्यों नहीं करते? हम तो इंसानियत के नाम पर काम कर रहे हैं हम कल शाम हरिद्वार से चले थे और पैदल चल रहे हैं, हमें उत्तर प्रदेश सरकार से सुरक्षा मिली हुई है. यूपी के पुलिसकर्मी और हमारे साथ हिंदू रक्षा दल की पूरी टीम है.

अमन त्यागी ने कहा, यही संदेश देना चाहता हूं कि सनातन धर्म में पति अपनी पत्नी का साथ निभाता है. पत्नी की इच्छा थी कि कावड़ यात्रा करें और मैं उसका साथ निभा रहा हूं. कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कट्टरपंथी मौलाना टीवी पर बैठकर जो बयान देते हैं उन मौलानाओं पर प्रशासन FIR दर्ज करें और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजें.


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Last Updated : August 7, 2026 at 6:21 PM IST

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