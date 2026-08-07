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कट्टरता के ख़िलाफ़ अमन का पैग़ाम : बुर्के में कांवड़ लेकर निकलीं मुस्लिम महिलाएं !

मुजफ्फरनगर: जिले में बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा कर रही मुस्लिम महिलाएं चर्चा में है. कावड़ यात्रा का ये उद्देश्य है कि मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का संदेश देना चाहती हैं. उन्होंने सनातन धर्म में महिलाओं के सम्मान और स्वतंत्रता का दावा करते हुए कहा कि संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद का परिधान पहनने की आजादी देता है.

वहीं अनीशा बानो ने कट्टरपंथी सोच का विरोध करने की अपील की. दोनों महिलाओं ने बताया कि वे हरिद्वार से गंगाजल लेकर गाजियाबाद के डासना मंदिर पहुंचेंगी. उनके साथ तमन्ना के पति अमन त्यागी और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं.

तमन्ना मलिक मुस्लिम बहनों को संदेश देना चाहती हैं कि जितनी भी मुस्लिम बहनें हैं, सनातन धर्म में आना चाहती है तो वह आ सकती है. सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान मिलता है. जीने का अधिकार मिलता है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुत शांति मिलती है.

वहीं, बुर्के में कावड़ लेकर पहुंची अनीशा बानो ने बताया कि वह संदेश देना चाहती हैं कि जो कट्टरपंथी मौलाना हैं जो महिलाओं को दबा के रखते हैं और उनको अधिकारों से वंचित रखते हैं, मैं उन सभी महिलाओं को कहना चाहती हूं कि सभी को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए जो यह मौलाना हलाल के नाम पर तलाक के नाम पर महिलाओं को अंदर घर में कैद रखते हैं. मैं चाहती हूं कि वह महिलाएं खुलकर सामने आए और विरोध करें.